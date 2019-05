Tidligere rektor ny tennisformand: Vil have de unge til at spille mere tennis

Lene Hauge var i 19 år rektor for Munkensdam Gymnasium. I april sidste år gik på pension, og for to måneder siden blev hun formand for Kolding Tennis Klub. Hun vil bruge sine mange års erfaring som leder, til at udvikle klubben endnu mere.

For Lene Hauges vedkommende har hun nu fyldt tilværelsen med tennis og bridge. Præcis som hun sagde i sit afskedsinterview med JydskeVestkysten, da hun stoppede på Munkensdam, at nu skulle hun have mere tid til kortspil og tennis. I skrivende stund har Lene været formand for Kolding Tennisklub i omkring to måneder.

Lene Hauge havde sidste arbejdsdag som rektor på Munkensdam Gymnasium i slutningen af april 2018, da hun gik på pension. Her godt et år efter, at hun sprang ud i tilværelsen som pensionist, kan hun nikke genkendende til den gamle traver om, man får mere travlt, når man bliver pensionist.

Kolding: Under et år gik der, så var Lene Hauge tilbage i rollen som leder. Før var hun rektor, nu er hun formand for Kolding Tennis Klub.

Kærligheden til tennis

Lene snusede for første gang til tennis, da hun var omkring 13 år gammel. Men det var første i midten af hendes tyvere, at sporten for alvor bed sig fast i hende, og siden da har hun været bidt af tennis. Det var nogle kammerater, der fik hende til at starte for alvor. Det er omkring 45 år siden nu. Grunden til, at hun har holdt ved sporten så længe, er ganske simpel:

- Det er fordi, det er så svært og sjovt. Jeg kan godt lide, at jeg bliver udfordret og hele tiden skal være skarp. Tennis er ikke noget, man bare lige bliver god til efter et par træninger. Det tager tid at få kontrol over den bold, siger Lene Hauge.

Om vinteren spiller Lene to gange i ugen, og om sommeren bliver det til hele fire træninger i ugen og har altid elsket at komme i Kolding Tennis Klub. Derfor vil hun også gøre, hvad hun kan for at få flere til at spille.