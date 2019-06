Tidligere officer skal i fængsel for ulovlig våbenbesiddelse: Han slipper billigt

47-årige Lars Lillerup-Rasmussen er blevet idømt halvandet års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse. Anklagemyndigheden påstod ellers, at den 47-årige, der er tidligere officer, skulle have tæt på fire års fængsel.

- Undskyld, men det er altså groft at skyde skylden på en død mand, sagde anklageren med henvisning til, at den 47-årige havde forklaret i retten, at hans afdøde far nok havde lagt en salonriffel på det høloft, hvor riflen blev fundet af politiet den 6. november sidste år.

Anne Louise Stisen mente, at den tidligere linjeofficer i Forsvaret skulle dømmes efter særligt skærpende omstændigheder og ville have ham fængslet i tre år og ti måneder. Hun kaldte den 47-åriges forklaring for utroværdig og sagde, at han havde tilknytning til det kriminelle miljø i Kolding, fordi han også havde været i besiddelse af 0,19 gram kokain.

Halvandet års fængsel

Retten i Kolding var enig med anklageren. I hvert fald til dels. Retten var enig så langt, at Lars Lillerup-Rasmussen havde været i ulovlig besiddelse af en salonriffel, 356 stykker ammunition og forskellige former for våbendele. Men at det skulle have været under særligt skærpende omstændigheder, afviste den.

- Retten fandt ikke, at der var nærliggende risiko for, at våbnet ville blive brug til fare for andre mennesker, sagde dommer Søren Rune Schrøder på vegne af en enig domsmandsret, der derfor ikke endte med at dømme Lars Lillerup-Rasmussen under særligt skærpende omstændigheder.

Dermed slap Lars Lillerup-Rasmussen relativt billigt. Retten bestemte, at den 47-årige skal fængsles i et år og seks måneder. Bliver man dømt for ulovlig våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder, kan det koste op til otte års fængsel.

- Retten finder det bevist, at Lars Lillerup-Rasmussen har anbragt våbnet på høloftet, lige som vi også finder det bevist, at han var i besiddelse af ammunition og våbendele, slog dommeren fast.