Den 47-årige mand, der mandag var for Retten i Kolding tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse, forklarede, at den salonriffel, som politiet fandt under en ransagning af mandens bopæl, tilhørte hans afdøde far. Faren havde lovet at skaffe sig af med sine våben, inden han døde, sagde den 47-årige.

Kolding: Det var ikke første gang, den 47-årige mand tog plads i midten af en retssal og skulle afgive forklaring som tiltalt i en retssag.

Det har han gjort før.

Nærmest rutineret bad han også om at få udleveret et anklageskrift og andre dokumenter, som anklager Anne Louise Stisen læste op fra. Velforberedt hev den skjorteklædte mand en lille blyant op ad lommen, så han undervejs kunne sætte streger og skrive noter.

Den 47-årige blev i oktober 2015 dømt for ulovlig besiddelse af et jagtgevær. Den dom kostede ham en tur i Møgelkær Fængsel, og nu kan han ende bag tremmer igen. Mandag skulle han nemlig forklare over for Retten i Kolding, hvorfor der blandt andet blev fundet en salonriffel, 365 stykker ammunition og et magasin til et fuldautomatisk våben i hans hjem i Kolding.

Manden, der har siddet varetægtsfængslet siden 6. november 2018, hvor politiet ransagede mandens bopæl og fandt våbene, nægtede sig skyldig i anklagen om ulovlig våbenbesiddelse. Han kendte dog godt den salonriffel, som politiet fandt i en skiboks på et høloft, efter de havde modtaget en anmeldelse om, at der lå våben der.

- Jeg har set riflen før. Den er af mærket CZ, som stammer fra Tjekkiet. Det ved jeg, fordi jeg har delt våbenskab med min far. Det er min fars våben, forklarede den 47-årige, hvis far døde i 2016.

- Min far sagde til mig, at han ville aflevere sine våben, inden han døde. Han var terminalt syg i fire-fem måneder. Jeg ved ikke, hvad han afleverede og ikke afleverede. Jeg sad i fængsel, da han døde, så jeg havde svært ved at gøre noget ved det, forklarede manden.