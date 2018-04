Tidligere kokke-verdensmester vender hjem: Skal styre restaurant i Kolding

Den tidligere verdensmester i VM for konferencekokke-elever, Trine Thybo Rasmussen, overtager fra onsdag driften af restaurant Hr. og Fru Paps i Låsbygade. Hun vender hjem efter et par år i Australien.

Kolding: På onsdag præcis klokken 12 står 28-årige Trine Thybo Rasmussen klar i køkkenet på Restaurant Hr. og Fru Paps med en notesbog og kuglepen i hænderne.

Da overtager hun nemlig tøjlerne for tapas-restauranten, som de hidtidige ejere, Birgitte Skovbak og Finn Skov, netop har solgt på grund af for stort arbejdspres. De nye ejere ønsker ikke at stå frem, da de har ansat Trine Thybo Rasmussen til at være både direktør og kok i restauranten, som åbnede i efteråret 2015.

De første 14 dage er hun under en slags oplæring hos Finn Skov, der fortæller hende alt om, hvordan han og hustruen har drevet spisestedet, og derfor skal notesbogen frem til at skrible notater i.

Det er Trine Thybo Rasmussen, der kommer til at være restaurantens nye ansigt udadtil, og det glæder den unge kok sig til, selv om hun aldrig havde sat sine ben i restauranten før 2. påskedag.

Siden hun blev udlært kok tilbage i 2015, har Trine Thybo Rasmussen nemlig tilbragt det meste af tiden i Australien, hvor hun har arbejdet på flere forskellige restauranter i Sidney-området. Men nu var det tid til at vende hjem, og flybilletten var for længst bestilt, da hun for nylig fik tilbuddet om at blive chef for Hr. og Fru Paps.