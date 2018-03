Tidligere forpagter af Pitstop går konkurs: Folk købte ikke nok i baren

Siden 2016 har han stået i spidsen for selskabet Came ApS, der forpagtede stedet. Selskabet er begæret konkurs af Skat, der havde penge til gode, og Skifteretten i Kolding har indsat advokat Jan Bruun Jørgensen som kurator. Ifølge ham er der ikke udsigt til, at Skat får pengene hjem.

Store planer

Tilbage i 2016 var ambitionerne store, og nu skulle spillestedet fornyes. Der blev lagt op til, at programmet skulle krydres med familiekoncerter, koncerter for et ældre publikum og en fast aftale med Jazz i Trekanten om hver tredje uge at holde jazzaftener. Men selskabet nåede kun at aflægge regnskab for 2016.

- Vi har ikke tjent penge nok. Det er et faktum. Vi har ikke tjent penge nok til at kunne betale regningerne. Det er ikke noget ekstraordinært, der får læsset til at vælte, siger Henrik Schlünsen, der var direktør i selskabet.

Hvad har været udfordringen?

- Det er at få folk til at købe nok i baren. Det er sådant set ikke noget problem at få folk til at komme. Men de bruger ingen penge i baren. Og så konkurrerer vi med kommunen. Kommunen er vores største konkurrent. Jeg oplever det som om, at kulturen skal ligge i kommunale hænder. Det er svært at konkurrere med kommunen, siger Henrik Schlünsen, der blandt andet henviser til gratis koncerter og aktiviteter i Nicolai-komplekset.