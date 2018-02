Tidligere fodboldformand dømt for fusk med 1,9 millioner støttekroner

En tidligere formand for Kolding Boldklub er blevet dømt skyldig i at have forvaltet støttepenge forkert. Pengene skal betales tilbage.

Kolding: En sag om fusk med støttekroner til Kolding Boldklub har fundet sin foreløbige afslutning.

Civilretten i Kolding har afgjort, at en tidligere formand i KB og den støtteforening, han er formand for, skal betale 1,9 millioner kroner tilbage til Elite Gaming. Elite Gaming er et selskab, der varetager udlodning af midler til foreninger.

KB er godkendt til at modtage økonomisk støtte, såkaldte udlodningsmidler, men den tidligere KB-formand oplyste et andet kontonummer end KB's. Pengene blev i stedet sat ind på Støtteforeningen 1919' konto, selvom støtteforeningen ikke er godkendt til at modtage udlodningsmidler.

Retten har vurderet, at den tidligere KB-formand vidste, at udlodningsmidlerne ikke måtte overføres til støtteforeningens konto, men at han alligevel har sammenblandet de to foreningers økonomier.

Ifølge dommen har den dømte i betydeligt omfang brugt udlodningsmidler til ikke-velgørende formål, blandt andet drift af spillehaller. I retten kom det dog frem, at KB også har modtaget en del af de 1,9 millioner kroner. Det er uklart, hvad det eksakte beløb er.

Den tidligere KB-formand har anket dommen til landsretten.

