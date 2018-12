Ti år med God Jul Til Alle: Mad og gaver til 1000 juleaftener i Kolding

Betina Bjerre havde sin børn Jens og Cecilie og sin bror Claus med til julehygge i OK Klubben. Efter morgenkaffen tog de sig en tur i juletoget, inden de kørte hjem til Vamdrup for at holde jul med deres bror og hans familie. Foto: John A. Petersen

Det er ti år siden, at God Jul Til Alle opstod som et lokalt initiativ. Gennem årene har foreningen uddelt omkring 1000 pakker med julemad og gaver til børnefamilier i Kolding.

Kolding: Julen kommer helt af sig selv. Efter 24 afsnit af "Theo og talismanen" nåede vi frem til den dag på året, hvor kirkerne fyldes med festklædte gæster, hvor menuen hjemme hos rigtig mange følger en ubrydelig tradition, der er nedarvet gennem generationer, og hvor børnene endelig kan tjekke af, om der er overensstemmelse med ønskelisterne og de faktiske gaver under træet. Men det er ikke for alle, at julen er en selvfølge. Af forskellige årsager er der mange familier, som har svært ved at imødekomme de ekstraudgifter, som den traditionelle, danske jul fører med sig. Spørg for eksempel Betina Bjerre, der i år for tredje gang mødte op i OK Klubben om formiddagen den 24. december, hvor foreningen God Jul Til Alle uddelte færdiglavet julemad og gaver til børnene. - Efter bruddet med børnenes far har jeg siddet hårdt i det, og det kan mærkes, når der er en del ekstra udgifter, sådan som der er i julen. Så jeg synes, det er godt, at der er sådan et arrangement, hvor man har mulighed for at få hjælp til at holde en normal jul for børnene. Det betyder, at vi kan have fokus på at hygge os sammen i julen, siger Betina Bjerre, som er fra Vamdrup.

God Jul Til Alle Foreningen drives af KIF og JydskeVestkysten. Der er mange sponsorer og hjælpere, der bidrager. Foreningen samler ind for at give økonomisk trængte børnefamilier en god jul.Modtagerne af julehjælp fra foreningen får en færdiglavet julemiddag samt gaver til børnene.



De seneste år har foreningen givet julehjælp til omkring 120-140 familier. Tallet har været svingende gennem de ti år, foreningen har eksisteret.

Lokalredaktør Laust Tuxen Hedegaard fra JydskeVestkysten delte julehjælp ud fra lastbilen udenfor OK Klubben. Foto: John A. Petersen

I år var det tiende år i træk, at den lokale forening God Jul Til Alle inviterede indenfor i OK Klubben og delte julehjælp ud. Antallet af familier, der har søgt og fået julehjælp, har været svingende gennem årene med helt op til 140 familier i 2016, da flest fik en håndsrækning fra foreningen. Da den sidste pakke blev delt ud denne gang, har foreningen hjulpet med at sikre 1000 juleaftener i de ti år, den har eksisteret. - Nogle familier har selvfølgelig fået flere år i træk, for det er jo ikke alle, som får jo løst sine økonomiske problemer fra det ene år til det andet. Nogle har det svært hele livet. Vi kan ikke hjælpe dem med deres grundlæggende problemer, men vi kan hjælpe dem til at få en god jul, siger Lone Brodersen, der gennem mange år var ansat hos Business Kolding, og som sammen med KIF's salgschef, Dorthe Larsen, tog initiativ til foreningen i 2009, da Kolding blev udnævnt som årets vækstkommune.

Birgit Skaarup havde travlt i køkkenet, men da julemanden kom forbi, var der trods alt lige tid til at hilse god jul. Foto: John A. Petersen

Tvillingerne er her altid Mange har gennem årene bidraget med sponsorgaver, økonomi eller arbejdskraft til den lokale forening. De 22-årige tvillinger Emma og Sofie Schumacher er blandt de rutinerede, som gennem alle ti år er mødt op hos OK Klubben for at sørge for julehygge, når modtagerne er kommet for at hente deres julehjælp fra God Jul Til Alle. Tvillingerne bruger meget af tiden på at rundt mellem bordene for at snakke med dem, som bliver for at få morgenmad, knas og kaffe. De kan begge godt lide at snakke med børnene, og Emma kører også med, når juletoget ruller udenfor. - Man føler det som om, at det først bliver jul, når vi har været her. Det er så hyggelig et arrangement, fortæller Sofie, der også har været med til at køre ud med julehjælp til nogle af de familier, der ikke dukker op i OK Klubben for at modtage pakkerne med mad og gaver. - Det kan være meget rørende. Nogle steder bliver vi inviteret indenfor, og folk er bare så taknemmelige og falder os om halsen, siger Sofie.

Indpakningen til en af pakkerne var gået itu, men den fiksede Emily Danevang i en fart ude på køkkengulvet. Foto: John A. Petersen

Så kører toget I OK Klubben, som er forvandlet til en ren julestue, bliver der serveret morgenmad for alle. Ude i køkkenet har Birgit Skaarup travlt, men hun har rutinen som frivillig i klubben, så der er også overskud til at give julemanden et kram, da han kigger forbi. - Jeg kan nærmest ikke undvære det her arrangement. Det er sådan en hyggelig måde at begynde juledagen på, siger Birgit, som er mødt op klokken 07.30 for at sætte de første kander kaffe over. Udenfor er Cityforeningens juletog klar til at køre en tur med dem, som har lyst, og imens begynder lokalredaktør Laust Tuxen Hedegaard fra JydskeVestkysten at uddele de første mange pakker fra den lastbil, der holder klar med kasser, som alle er påtrykt en glad julemand. En af kasserne tager Betina Bjerre med sig hjem til Vamdrup: - Jeg synes, det er godt, at sådan et arrangement eksisterer. For der er mange, som har brug for hjælp til jul, og det kan være af vidt forskellige årsager, siger hun.

Man bestemmer selv, om man blot vil hente sin julehjælppakke og smutte igen med det samme, men mange bliver og får morgenkaffe i OK Klubben. Foto: John A. Petersen

Lone Brodersen har travlt, for der skal være overensstemmelse mellem listerne på modtagerne og de mange pakker og poser, som deles ud. Foto: John A. Petersen

Tvillingerne Emma (til venstre) og Sofie Schumacher har været med siden de var tolv år til at sprede julehygge ved arrangementet hos God Jul Til Alle. Foto: John A. Petersen

Erhvervsrådgiver Bente Jakobsen er involveret i forskellige former for frivilligt arbejde, og hun er rigtig glad for at give en hånd med hos God Jul Til Alle. Foto: John A. Petersen