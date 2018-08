Han har haft sin traktor i et års tid. Inden da forsøgte han sig med en anden, men den var ikke noget for ham.

- Der kom en regnbyge, da jeg var undervejs, så jeg er blevet lidt våd bagpå. Men det gør ikke noget, for hvordan skulle jeg ellers få den med her til, griner Thyge Nicolaisen, der vender sig om og viser den store, våde plet han har på bagdelen, siger Thyge Nicolaisen.

Kolding: Thyge Nicolaisen er Volvomand med stort V. Søndag morgen kørte han 39 kilometer på sin Volvo 400 Buster fra 1965. Med en topfart på 28 kilometer i timen nåede han frem til Landbomuseet tids nok til at være med til sidstedagen på weekendens veteranudstilling.

Jeg har haft den helt splittet ad. Mekanisk er den 98 procent i orden, efter jeg blandt andet har pillet ved koblingen. Men jeg har ikke malet den. Den skal bevare noget patina. Det er det, folk vil have i dag.

Bruger den hver dag

Selvom han - som Thyge Nicolaisen siger om sin traktor - er en gammel herre, bliver den faktisk stadig brugt flittigt.

- Jeg har en lille gård, og jeg bruger traktoren hver vinter til at hente træ. Den har stadig originalt skovudstyr fra Sveriges land, så man kan lægge sten og træ på den, siger Thyge Nicolaisen.

- Jeg har haft den helt splittet ad. Mekanisk er den 98 procent i orden, efter jeg blandt andet har pillet ved koblingen. Men jeg har ikke malet den. Den skal bevare noget patina. Det er det, folk vil have i dag.

Da Børge Præst, formand for støtteforeningen for Landbomuseet Kolding, kommer forbi Thyge Nicolaisen og hans traktor, mindes han, at han har haft samme model. Og det er ikke kun folk på udstillingen, der genkender traktoren.

- Forleden står jeg i regnbyge. Det vælter bare ned. Så kommer der en gut på en knallert, og han kunne se, jeg stod oppe i laden med traktoren. Pludselig suser han bare ind. En gammel, vissen mand, der taler sønderjysk. Han spurgte, hvor den kom fra, og jeg sagde Skovlunde Gård. Så sagde han, at den havde han kørt på i sin tid. Det var sjovt, han kunne genkende den, siger Thyge Nicolaisen, der senere søndag eftermiddag kørte traktoren de 39 kilometer hjem igen.