Thomas holder Lunderskovs største gadefest under ét tag

Thomas Gravesen forsøger at holde liv i Lunderskov ved at holde Lunderskovs største gadefest. Allerede nu er der 250 tilmeldte. Han håber på flere, så der kan komme et overskud. En del af overskuddet går nemlig til Lunderskov Multicenter.

- Hvis ikke vi får så mange, skal vi lige i gang med at have fat i nogle virksomheder, så vi kan få flere til, siger han.

- Jeg tænkte, hvorfor ikke lave en gadefest under ét tag. Så kan folk jo komme hinanden lidt ved. Folk kan bestille et bord, og så kan de komme og pynte bordet ligesom til en gadefest, siger han.

Det er Thomas Gravesen, som står bag arrangementet, som han kalder Lunderskovs Største Gadefest. Han tænkte, at han kunne sørge for at være med til at holde liv i byen.

Overskud går til Multicenter

Hvis der kommer et overskud, går en del af det til Lunderskov Multicenter, fortæller Thomas Gravesen. Han mener nemlig, det er et vigtigt projekt for byen.

- Multicenteret skal jo bare være en del af Lunderskov. Det er et projekt til 40 millioner kroner, så der skal jo samles nogle penge ind. Det skal jeg selvfølgelig hjælpe med til, det er der ingen tvivl om, siger han.

- Så det er med at få borgerne op af stolene, så de kommer ud og støtter deres egen by, siger Thomas Gravesen.

Han har arrangeret det, fordi han gerne vil sørge for, at der sker noget i Lunderskov. Det, synes han nemlig, er vigtigt i en lille by. Derfor har han også haft flere andre arrangementer som for eksempel 80'er-90'er-fest.

- Nogen skal gøre noget, ellers sker der jo ikke noget i Lunderskov. I stedet for at byen bare dør, så skal vi vise, at der sker noget, og at det kan svare sig at flytte til byen. Det er det vigtigste for sådan en by som Lunderskov. Jo flere tilflyttere, jo bedre er det for borgerne i Lunderskov, siger han.