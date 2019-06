The Burger Shack i Kolding får bøde for ikke at tjekke hakkebøffen grundigt nok

Bøfferne hos The Burger Shack skal serveres medium-stegte, det giver den bedste smag, lyder det fra kæden. Men det kræver, at virksomheden tager flere prøver af bøfferne, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Kolding: The Burger Shack i Kolding skal undersøge flere end fem bøffer, når de foretager en risikovurdering af deres medium-stegte bøffer, der tilberedes til en kernetemperatur på blot 65 grader. Det er vurderingen fra Fødevarestyrelsen, der har givet burgerrestauranten i Kolding en bøde på 5000 kroner, fordi virksomheden ikke har tilstrækkelige dokumentation for, at den kan tilberede burgerbøffer på kun 65 grader uden risiko for, at der er bakterier i bøffen. Ifølge hygiejnebekendtgørelsen skal hakkebøffen gennemsteges til en temperatur på 75 grader. The Burger Shack har klaget over bøden, da virksomheden har tjekket de medium-stegte bøffer, forklarer den. Men indtil der er svar på klagen, spørger man nu alle kunder, om kødet skal være medium eller gennemsteges, så kunderne selv kan tage et aktivt og informeret valg, lyder det.

- Vi er uenige i, at vi ikke har tilstrækkelig dokumentation. Det er vi så gået i gang med at fremskaffe. Vi har også ændret proceduren i restauranten. Men vi holder fast i, at vi har handlet i god tro. Christoffer Kjærholm, direktør i The Burger Shack Danmark.

Foto: Morten Pape/Foto: Morten Pape - Bøden bliver givet i forhold til den risikoanalyse, som virksomheden skal lave i forhold til ikke-gennemstegte bøffer. Fødevarestyrelsen mener, at virksomhedens dokumentation er for tynd i forhold til at servere ikke-gennemstegte bøffer, siger Bente Holst, der er fødevarechef i Fødevarestyrelsen. Arkivfoto: Morten Pape

Ikke gjort nok Fødevarestyrelsen var i marts på besøg i The Burger Shack i Kolding, hvor kontrollanterne konstaterede, at bøfferne blev tilberedt til en temperatur til 65 grader, og kunderne ikke var oplyst om, at bøfferne ikke var gennemstegte. Det fremgår af rapporten, at virksomheden havde foretaget analyser af fem oksebøffer, der ikke gav anledning til anmærkning. Men ifølge Fødevarestyrelsen er der brug for, at der foretages flere analyser, når kødet kun bliver tilberedt til 65 grader, og virksomheden fik en indskærpelse. Nu har Fødevarestyrelsen igen været fordi, og The Burger Shack i Kolding har fået en bøde på 5000 kroner, fordi indskærpelsen ikke er efterlevet. The Burger Shack i Odense har fået en bøde i en tilsvarende sag. - Bøden i Kolding bliver givet i forhold til den risikoanalyse, som virksomheden skal lave i forhold til ikke-gennemstegte bøffer. Fødevarestyrelsen mener, at virksomhedens dokumentation er for tynd i forhold til at servere ikke-gennemstegte bøffer. Når du ikke gennemsteger, så skal du have dokumentation for, at de bakterie, der kan være i kødet, er dræbt. De har gjort noget, men efter vores vurdering ikke nok, siger Bente Holst, der er fødevarechef i Fødevarestyrelsen.

Foto: Axel Schütt Arkivfoto: Morten Pape

Trætte af sagen Direktør og hovedaktionær i burgerbaren i Kolding, Bjørn Marselis, ønsker ikke at udtale sig i forhold til bøden, der er givet til restauranten i Kolding - og altså ikke selve franchisekæde The Burger Shack, der står bag 13 restauranter. Bjørn Marselis henviser til Christoffer Kjærholm, der er direktør for franchisekæden The Burger Shack Danmark. - Bøden på 5.000 kroner må vi betale, indtil vi finder ud af, hvad klagenævnet finder ud af. Vi er meget trætte af den her sag. Vi er uenige i, at vi ikke har tilstrækkelig dokumentation, men det er vi så gået i gang med at fremskaffe. Vi har også ændret proceduren i restauranten. Men vi holder fast i, at vi har handlet i god tro, siger Christoffer Kjærholm, Virksomheden håbede, at den med analysen af de fem medium-stegte bøffer undgik at spørge hver enkelt kunde, om bøffen skal gennemsteges eller steges medium. Men nu bliver alle kunder spurgt, om de vil have en gennemstegt eller medium bøf, så kunden er klar over, at vedkommende får en bøf, der er rød i midten, oplyser Christoffer Kjærholm. - Og der står også skilte på bordet, om bøffen skal være gennemstegt eller medium, siger han.