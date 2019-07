40 procent af de unge, der kæmper med eksempelvis angst eller adhd, består matematik eller dansk i folkeskolen, og det betyder, de ikke kan komme ind på en erhvervsuddannelse. Tenna og Sandra er blandt de unge, der ikke bestod deres eksamen, men nu er de klar til at forfølge drømmen alligevel. Et særligt forløb har hjulpet dem til at bestå matematik.