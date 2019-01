Tendens: Flere går ind ad døren på biblioteket

Selv om udlånet af digitale materialer vokser år for år, så er der stadigt flere, der fysisk bevæger sig indenfor på biblioteket. "Vi har brug for fællesskabet", mener bibliotekschef.

Kolding: Hvis du digitalt har lånt en film eller lydbog for nylig, er du langtfra alene. På Kolding Bibliotekerne går det udelukkende opad med udlånet af digitale materialer, som lånerne kan sidde derhjemme og klikke sig frem til på computeren eller på mobilen. Men selv om det digitale forbrug stiger, er det samtidig et voksende antal, der stadig vælger at gå gennem hovedbibliotekets svingdør på Banegårdspladsen. Antallet af besøgende oversteg 437.000 sidste år, og det har været stigende set over de seneste tre år. Der er altså en klar tendens til, at flere vælger rent fysisk at bevæge sig indenfor på biblioteket. Det glæder naturligvis bibliotekschef Pia Henriette Friis. - Det er glædeligt for hele samfundet. Det mener jeg vitterligt. For det betyder, at selv om vi bliver mere og mere digitale, så er folk også interesseret i at opsøge det fællesskab, som biblioteket kan tilbyde, siger Pia Henriette Friis. Hun har også formandsposten i Bibliotekschefforeningen, og i 2018 havde landets folkebiblioteker til sammen det højeste besøgstal nogensinde - over 38 millioner besøgende.

Ny strategi Koldingbibliotekerne, der også omfatter bibliotekerne i Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov, har netop færdiggjort sin strategi for de kommende fire år. Her kan man læse, at bibliotekerne i særlig grad vil udvikle sig indenfor tre hovedemner: 1. Et demokratisk mødested, 2. Digital mestring og 3. Læseglæde hele livet, der både skal favne børn, unge og voksne.- Vi har en særlig plads i samfundet, som ingen andre har. Biblioteket er stedet, der kan skabe lidt ro, og derfor har vi også givet vores strategi den samlende overskrift "Fordybelse og indsigt", siger Pia Henriette Friis.

Travl eftermiddag Pia Henriette Friis vurderer, at det lokale besøgstal blandt andet afspejler, at Kolding i stigende grad kan opfattes som en studieby. Især om eftermiddagen er der mange studerende, som booker en studiecelle eller sidder og arbejder i de mange hjørner, der findes på biblioteket. Tidspunktet mellem klokken 15 og 16 er dér, hvor biblioteket er mest velbesøgt. - For de studerende er vi stedet, der ligger mellem det private hjem og studiestedet. Her kan de komme og få lavet noget, samtidig med at de får oplevelsen af at være sammen med andre, mener bibliotekschefen.

Flere går i kælderen Hun ser biblioteket som et af de få frie steder, hvor man kan komme uden entré og blot suge til sig eller have en fælles oplevelse med sine venner. Det kan blandt andet aflæses i brugen af Bryggeriet, som er navnet på den nyindrettede kælder under biblioteket. Her lå før bibliotekets magasin, men nu er her både en lille scene, en afdeling af Kolding Stadsarkiv og husets musik- og filmmaterialer. Her holder blandt andre lytteklubberne til. I løbet af et år er antallet af besøgende vokset markant. I 2017 kom 13.000 besøgende i kælderen, nu er det vokset til det dobbelte. - Jeg synes, vi har haft succes med at omdefinere rummet, og man kan se på tallene, at folk har taget til sig, at man kan gå i Bryggeriet og få anderledes en oplevelse. Jeg håber, at vi kan blive ved med at udvikle rummet yderligere, siger Pia Henriette Friis.