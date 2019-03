Selskabet Telegroup, der solgte telemarketingsydelser, er taget under konkursbehandling, men driften fortsætter i et nyt selskab, der købte aktiverne i januar.

Kolding: Skifteretten i Kolding har taget Telegroup, der blandt andet solgte ydelser til telefonselskaber, under konkursbehandling.

Telemarketingvirksomheden tilbød blandt andet opsøgende salg over telefonen, og har blandt andet solgt produkter for Telia. Selskabet, der havde base på Akseltorv i Kolding, fortsætter nu under navnet Telegroup Sales & Consulting, der fortsat tilbyder blandt andet telefonsalg.

Det er Skat, der efter de har forsøgt at få penge i kassen, har begæret selskabet konkurs, fortæller advokat Jan Bruun Jørgensen fra advokatfirmaet Andersen Partners, som skifteretten har indsat som kurator i konkursboet. Han skal nu undersøge, hvad der gik forud for konkursen i selskabet, hvor der var knap ti medarbejdere.

I januar blev aktiverne i TeleGroup solgt videre til Telegroup Sales og Consulting, oplyser kurator.

Det nye selskaber, der er stiftet den 16. januar 2019, er stiftet af ægteparret Neveser Burlakof og Nima Burlakof og Aske Johansen. Ægteparret Burlakof stod også bag det konkursramte selskab.

- Vi ved, at man har drevet Telegroup, og der har så været nogle udfordringer, og så laver de faktisk en overdragelse i januar måned, hvor de sælger aktiverne ud til et nyt selskab med en anden ejerkreds, hvor de tidligere ejere også er med. I den forbindelse har vi efterspurgt noget materiale i forbindelse med salget. Det har vi ikke fået endnu. Men virksomheden drives altså videre i samme setup, siger Jan Bruun Jørgensen.