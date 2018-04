Kolding: Tirsdag den 10. april kl. 19.30 præsenterer Kolding Teaterforening Den Nye Operas og Figaros opsætning af forestillingen "Piraterne fra Penzance" på Comwell Kolding Teater. Den - lidt anderledes - opsætning får følgende ord med på vejen af Figaros: "Historien er, som altid hos Gilbert & Sullivan, absurd og fjollet: Den unge Frederic er sat i lære hos en flok blodtørstige pirater, der dog af princip aldrig plyndrer forældreløse. At han er blevet sat i lære hos piraterne viser sig at være en fejl, som Frederics tunghøre amme Ruth må tage på sin kappe. Frederic, der er drevet af en ubønhørlig pligtfølelse, kan først blive en fri mand, når han når sin 21 års fødselsdag - desværre viser det sig, at han er født i et skudår den 29. februar, og han må derfor vente med at blive fri til han er 84. Han har aldrig set andre kvinder end Ruth, og hun har overbevist ham om, at der ikke findes smukkere kvinder end hende. Men da Frederic møder generalmajorens unge døtre på skovtur, falder ham pladask for den skønne Mabel".

Alle rollerne synges af sopranen Lisbeth Kjærulff, barytonen Hans Dueholm og den nytilkomne skuespiller, sanger og entertainer Rasmus Krogsgaard.