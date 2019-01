Lunderskov: Onsdag den 6. februar er det Lunderskov Efterskole, der står på plakaten, når publikum besøger Mungo Park Kolding. Tre gange i løbet af dagen optræder skolens teaterhold med forestillingen "Kolding karakterer".

De tre forestillinger er den foreløbige kulmination på et samarbejde, der blot er vokset mellem efterskolen og det lokale egnsteater. Teaterholdet har før besøgt Mungo Park Kolding for at se forestillinger og kigge med bag kulisserne, og i fjor fik holdet lov til at låne den lille teatersal til et selvskrevet stykke, som deres forældre kom for at se. Denne gang bliver der offentlig og gratis adgang, når efterskoleholdet atter indtager teatersalen.

- Det giver eleverne en helt anden form for teater-virkelighed, at de får lov til at spille på en rigtig scene, Peter Møller Dyrby, som sammen med Anja Tye leder teaterholdet på Lunderskov Efterskole.

Han fortæller, at teatrets producent og en skuespiller også har besøgt efterskolen for at fortælle om uddannelsen som skuespiller og for at give gode råd. Efterskolen har også fået lov at overvære en prøve på Mungo Park.

- Så de har været meget generøse. Og vi følger os meget velkommen, når vi nu skal derind og spille, siger Peter Møller Dyrby.