Taxaformand: Flextur betyder ringere taxaservice

Kolding. Hotelgæster, kongresdeltagere, festglade mennesker i byens natteliv og helt almindelige borgere med behov for at kunne komme hurtigt afsted med en taxa må forvente, at Kolding Taxas service bliver ringere og ringere i takt med, at forbruget af den kommunalt støttede flexturs-taxa stiger og stiger.

Det bebuder formanden for Kolding Taxa, Michael Troelsen, i kølvandet af den seneste opgørelse over forbruget af flextur i Kolding Kommune. Den viser, at forbruget steg med 31 procent fra 2016 til 2017, hvor der blev ringet efter en taxa 17.525 gange.

- Det dræber taxa, for der er i høj grad tale om almindelig taxakørsel, mener Michael Troelsen. Han oplyser, at antallet af taxabevillinger i Kolding Kommune er raslet ned fra 78 vogne i 2013 til 46 i dag.

- Det er flexturens skyld for en meget, meget stor dels vedkommende. Og det betyder, at vi efterhånden ikke kan betjene vores kunder tilfredsstillende ved højtider og i nattelivet, for det kan vi jo ikke leve af. Der skal også være nok at bestille til daglig, siger han.