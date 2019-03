Taps har fået penge fra landsbypuljen til cykellounge

- Og deres adgangsforhold synes vi ikke, at vi skal betale for. Den anden udfordring er, at der er kloakproblemer, der skal løses. Vi vil ikke bruge de 300.000 kroner på asfalt og så risikere at skulle grave det hele op igen om halvandet år, men jeg håber, at der snart sker noget på pladsen, forklarer han.

Taps: Taps har netop fået 150.000 kroner fra Kolding Kommunes Landsbypulje. Det blev til samme beløb sidste år. De i alt 300.000 kroner skal bruges til at indrette en cykellounge i gården bag den gamle skole. Cykelloungen skal ligge lige uden for det klublokale, hvor cyklister, fodboldspillere og badmintonspiller mødes.

Et skridt ad gangen

Ny asfalt er en lille del af cykelloungen, der er et projekt til omkring 920.000 kroner.

- Cykelloungen er tegnet af Moos og Looft. At det er lavet professionelt kan vi bruge, når vi skal ud og søge tilskud fra fonde. Ud over et sted, hvor medlemmerne af cykelklubben kan skylle deres cykler, så indeholder projektet blandt andet borde og bænke, bede, en forhindringsbane og en pergola. Mange af tingene er fremtidsmusik, men nu vi vil meget gerne have lagt asfalten og have et sted med en vandrende, hvor medlemmerne af cykelklubben kan skylle deres cykler uden at stå i vand til knæene. Og det skal også gerne være sådan, at oldboysfodboldspillerne får et sted, hvor de kan banke fodboldstøvlerne af, forklarer han.

Kai Eskesen er meget glad for Kolding Kommunes Landsbypulje.

- Det er unikt, at der er omkring to millioner kroner i den. Jeg kender til andre kommuner, hvor de får pebernødder i forhold til, hvad landsbyerne i Kolding får. Når vi skal fordele pengene i landsbypuljen, så er vi er omkring 20 personer, der sidder og snakker os frem til, hvordan pengene skal fordeles. Det er klaret i løbet af en times tid, og det foregår helt uden sure miner. Det er fantastisk, mener Kai Eskelund.