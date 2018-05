Taps Børnehave støtter hospitalsklovnene

Taps: Søndag den 3. juni afholder Taps Børnehave et loppemarked, der dels skal synliggøre børnehaven og dels skal støtte de danske hospitalsklovne.

Taps Børnehaves bestyrelse har i år valgt at forsøge at holde et loppemarked. Dette for at skabe mere opmærksomhed for børnehaven, men også for at samle penge ind til en god sag, nemlig De Danske Hospitalsklovne på Kolding Sygehus, fortæller formand for Taps Børnehaves forældrebestyrelse, Torben Danielsen, i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne støtte De danske Hospitalsklovne på Kolding Sygehus, da de gør en forskel. De tilsikrer, at de syge børn får nogle afbræk fra den hverdag, som det er at være på sygeafdelingen. Børnene får lov til lige at glemme/skubbe deres sygdomsforløb lidt væk og bare hygge og grine lidt sammen med klovnene, hvilket jo er fantastisk, siger Torben Danielsen.

- Vi har allerede flere tilmeldte end vi turde håbe på, så jeg er sikker på dette bliver en succes, så håber vi bare, der også kommer mange og besøge alle de fine stande, siger Torben Danielsen.