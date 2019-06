Tapas-restaurant er på vej i midtbyen med erfarne kræfter i køkkenet

Kolding: Restauratør Kristian Fogh fra Den blå på Lille Torv i Slotsgade udvider forretningen.

Han overtager nu stueetagen i nabobygningen, hvor skobutikken Mine Yndlingssko lukker i løbet af sommeren. Lejemålene bliver lagt sammen og åbner 1. november som den nye restaurant Den blå Del-Bar.

Her bliver plads til 60 gæster, som kan gå om bord i delemad, populært kaldet tapas.

- Jeg synes, at der er et hul i markedet i Kolding i forhold til tapas, men jeg vi ikke åbne noget, hvor vi igen er bundet til gastronomi fra et bestemt land, som vi har gjort på Den blå. Så derfor bliver det dele-mad, vi serverer på det nye sted, forklarer Kristian Fogh der har drevet Den blå på Lille Torv siden 2016.

Køkkenet vil lade sig inspirere af alle verdensdele, og man kan derfor finde alt fra hotdogs, sliders, forårsruller, spanske kødboller, blæksprutter og thaimad på menukortet. Alt sammen anrettet i små "tapas"-portioner, der lægger op til at dele.

I første omgang får Den blå Del-Bar åbnet torsdag til lørdag.