Tanja samler kugler fra brugte deodoranter for at hjælpe børn

Ødis-Bramdrup: Hun var lidt skeptisk i starten. Hvordan kan kugler fra en roll-on deodorant gør en forskel? Men nu har Tanja Smidemann kastet sig ind i kampen sammen med cirka 70 andre over hele landet, der har meldt sig som ambassadører for initiativet "Din tomme roll-on er mere værd end du går og tror". De brugte kugler skal puttes ind i dyner, der kan hjælpe børn med at finde ro.

Kugledyner bliver i dag blandt andet brugt til børn, der lider af søvnløshed, og koster fra 4.000 til 10.000 kroner, forklarer Tanja Smidemann. Så for at gøre dynerne tilgængelige for børn, hvor familien ikke lige har 10.000 kroner til en dyne, har to kvinder på Sjælland startet projektet, så man kan donere kugledyner til familier i hele landet.

- Jeg støder på det her projekt på Facebook, og mine to svigerinder er også med. Jeg har en nevø, der måske kunne få glæde af en dyne. Jeg læste også lidt om dynerne, og da jeg i "Go' morgen Danmark" ser de to kvinder, der har sat sig for at indsamle kugler, så beslutter jeg, at det skal jeg også være med i, siger Tanja Smidemann, der til daglig er nattevagt på en tankstation.

Kort efter spredte hun budskabet på Facebook i Vamdrup og Kolding, og tilkendegivelserne har været meget positive. Men foreløbig er hun ikke druknet i kugler.

- Jeg kan jo ikke køre rundt og hente en enkelt tom deodorant. Folk skal lige i gang med at samle sammen. Jeg vil gerne hente kuglerne i en radius af 30 kilometer, men vi skal op på et vist antal. Jeg kører helst ikke ud efter én kugle, siger Tanja Smidemann.