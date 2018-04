Talentspejdere skal vise skoletrætte unge ud på nye veje

Jobcenter Kolding bliver en vigtig spiller i forsøget på at finde beskæftigelse for den unge. Når der senere på måneden er virksomhedskonference, bliver den nye ordning præsenteret for det private erhvervsliv. Arkivfoto

Fem procent af de unge mellem 18 og 25 år i Kolding Kommune er på kontanthjælp, og det er for mange, mener arbejdsmarkedsudvalget. Derfor har udvalget afsat tre millioner kroner til såkaldte talentspejdere, der skal sørge for, at antallet i fremtiden bliver mindre.

Kolding: Nicklas går i 9. klasse. Han synes, skolen er kedelig, og hans karakterer er dårlige. Hans indsats betyder, at han ikke er blevet vurderet uddannelsesparat, og han kan ikke komme ind på en videregående uddannelse, medmindre han opper sig. Men det gider han ikke. Han er ligeglad. Så er der Sofie. Sofie får gode karakterer og er på overfladen velfungerende. Men når hun ikke får 12, bryder hendes verden sammen. Derfor har hun ondt i maven, når hun skal i skole, og hun har ikke lyst til at læse videre. Både Nicklas og Sofie ender på kontanthjælp efter folkeskolen. Ovenstående eksempler er tænkte, men ikke desto mindre er de set før. Fem procent af Kolding Kommunes unge mellem 18 og 25 år er på kontanthjælp, og nu giver kommunen den gruppe af unge en hjælpende hånd. Arbejdsmarkedsudvalget sætter nemlig tre millioner kroner af til såkaldte talentspejdere, der i samarbejde med den unge og familien skal finde ud af, hvordan den unge kan få udviklet sine talenter. - Vi har en gruppe mennesker, der har en masse ressourcer, som de brænder inde med, og dem skal vi have frigjort. Kan vi hjælpe, så er det et must, og jeg kalder det her en god investering i mennesker. Gode investeringer giver typisk godt afkast, siger Poul Erik Jensen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Konceptet Fra 8. klasse screenes de unge, som kan være i risiko for at få udfordringer med at tage en uddannelse eller blive selvforsørgende.De unge og deres forældre får et tilbud om at deltage i forløbet. Den unge vil blive koblet med en personlig "talentspejder", der sammen med den unge og familien skal finde ud af, hvordan den unge kan få udviklet sine talenter. Målet er at gøre de unge selvhjulpne og selvforsørgende.



Talentspejderne skal fungere som coach, støtteperson og kontaktperson for den unge. Talentspejderen skal hjælpe den unge med at få adgang til forvaltningernes eksisterende indsatser og alternativer.



De tre millioner findes ved en omprioritering af eksisterende projekter.

Dropper ud i 7. klasse Målet er, at unge som Nicklas og Sofie skal i job eller uddannelse. De skal ud og være selvforsørgende, og indsatsen er for elever i 8. til 10.-klasse. I ekstreme tilfælde dropper unge allerede ud i 7. klasse, fortæller Poul Erik Jensen, der mener, man bør forsøge at få dem i arbejde. - Vi har set eksempler på helt unge, der er så trætte af skolen, at de ikke orker det længere. Dem kan vi lige så godt forsøge at hjælpe ind på virksomhed, så de på sigt måske kan få en lærekontrakt, siger han. De unge, der er i risikogruppen, skal sammen med talentspejderen finde nye veje, der kunne give mening for den unge at bevæge sig ud på. Eleverne kan selv henvende sig, men det bliver først og fremmest skolerne, der henviser eleverne til talentspejderen. - Det er et samarbejde med skolerne, og lærestaben kan hjælpe med at finde dem, der kunne være gode at få en snak med. Skolerne har i forvejen den viden, der skal til, siger Poul Erik Jensen.