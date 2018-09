Talentfulde fodboldpiger fra Kolding strømmer til ungdomslandsholdebe

- Det er på ingen måder normalt. Jeg tror, det skyldes, at vi gør et godt stykke arbejde med træningen og ved kampene. Vi har jo også vundet U18-DM de sidste to år, siger cheftræneren for KoldignQ's U18-hold, Jesper Bisgaard, der også fremhæver, at klubben især har nogle meget rigtige gode spillere fra årgang 2002 og 2003.

Også hos Dansk Boldspil Union (DBU) er talenttrænere og landsholdstrænere helt klar over, at de i høj grad skal skæve til Kolding, når trupperne til U16-, U17- og U19-landsholdene skal sættes sammen.

Kolding: Der er andre end kun fodboldentusiaster i Kolding, der for alvor har fået øje på, at byen huser nogle usædvanligt dygtige og talentfulde unge fodboldpiger.

Guf for virksomheder

- Vi træner hårdt og prøver hver dag at blive bedre. De her spillere har hver deres spidskompetencer, og vi bruger meget tid på at træne det, de er gode til. Nogle har rigtig meget fart, andre er gode duelspillere, og nogle er dygtige på bolden, siger Jesper Bisgaard.

Han forklarer, at udtagelsen til landsholdet er en stor oplevelse for pigerne.

- Vi ved godt, at de fleste af dem ikke kommer til at leve af fodbold, men sporten kan give dem oplevelser, de ikke får andre steder. De er jo nødt til at sige nej til andre ting, for eksempel fester. Desuden fortæller vi pigerne, at de har meget af det, virksomhederne leder efter. Det kan godt være, de ikke har tid til at have et fritidsjob, men de andre ting, de kan skrive på deres cv, som virksomheder kigger på. De har en dedikation og en ambition om at blive så gode som muligt. De har en stor koncentration og er meget strukturerede. Mange af dem er også sindssygt gode i skolen og er gode til at koncentrere sig, hvilket en del unge ellers ikke er i dag, siger U18-træneren.

Han lægger vægt på, at ungdomsspillerne både spiller på hold, hvor de er blandt de bedste spillere, og nogle gange snuser til ældre hold, hvor de er blandt de dårligste spillere. Det udvikler dem, er filosofien.