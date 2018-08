Et nyt talentprogram skal hjælpe Koldings unge med at komme i job eller uddannelse. Birkemose Golf Club er i øjeblikket med i programmet, hvor 18-årige Fillip Svensson har mærket fremskridt.

Kolding: Vi kender det nok alle sammen. Nogle gange har man bare brug for et kærligt spark bag i for at komme ud over stepperne.

Ifølge Landsforeningen Talentspejderne er det i hvert fald sådan for flere af landets 17 til 29-årige, og det er foreningen fuldt opmærksom på. Derfor har den nu indtaget Kolding Kommune med et nyt talentprogram, der er udviklet af nogle af landets førende læringseksperter. Fokus er på "det hele menneske" og de unges evner, talenter og styrkesider.

- Formålet er at få udfoldet de talenter, den unge nu har. De fleste unge har nogle udfordringer, som vi tager fat på i programmet. Det kunne være kost og sundhed. Generelt er der mange unge, der spiser og lever forkert. De lever af fastfood. Gør man det, har man nogle udfordringer med at passe et arbejde. Man er nødt til at have nogle gode madvaner for at få en sundhed, der gør, at man kan håndtere et arbejde, siger Frede Bräuner, projektkoordinator ved Landsforeningen Talentspejderne.

Derfor tager den unge som noget af det første på en såkaldt food camp med sin talentspejder. Her bliver der knoklet i køkkenet, sådan at den unge lærer at lave mad.

Derefter følger 24 samtaler mellem talentspejder og den unge, som skal hjælpe den unge til at blive klogere på sig selv og og give dem en helt basal forståelse af det at møde på arbejde.

- En af styrkerne er, at man mødes med et voksent menneske. Det gør, at man får optrænet nogle kompetencer. Man får kommunikeret med andre mennesker, og man ser en virksomhed inde fra. Man lærer at overholde aftaler, siger Frede Bräuner.