Talentarbejdet i Kolding IF hædret: Nu kan byens bedste blive endnu bedre

Rangeringen betyder i praksis, at klubbens talenter nu skal spille mod klubber og spillere fra et højere niveau, end de har været vant til.

40 danske klubber er blevet rangeret, og her ligger Kolding IF som nummer 21 i landet. Foran superligaklubber som Hobro og Vendsyssel FF. Derudover ligger klubben også foran flere af de klubber, som Kolding IF gerne vil spille med i 1. division.

Mandag eftermiddag tikkede der en historisk nyhed ind hos Kolding IF. Fra næste sæson kan klubbens U17- og U19-drenge kalde sig for divisionsspillere. Det er det første gang i klubbens historie, at byens bedste unge spillere skal spille på så højt niveau.

Gavner den fremtidige talentudvikling

Kolding IF søsatte for fem år siden en udviklingsstrategi, der skulle forbedre talentudviklingen i klubben og skabe spillere til klubbens førstehold. På baggrund af Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune, hvor 17 klubber var med til at skabe rammerne om talentudviklingen, bliver Kolding IF nu hædret med en plads i landets næstbedste række, når det kommer til ungdomsfodbold.

Det nye system rangerer klubberne i tre rækker: Ligahold, divisionshold og lokalunionhold. Blandt ligaholdene er der primært etablerede superligaklubber, hvor FC København, FC Nordsjælland og Brøndby IF topper listen.

Blandt divisionsholdene finder man blandt andre AC Horsens, HB Køge og Viborg FF. Og det er altså i denne gruppe, Kolding IF's talenter nu skal begå sig.

- At DBU har givet os adgang til U17-og U19-divisionen er helt essentielt for at tilbyde vores dygtige ungdomsspillere i U13 og U15 de bedste betingelser for at udvikle deres fulde potentiale. I divisionen bliver vores hold matchet på højt nationalt niveau, der kan understøtte deres udvikling mod vores førstehold, udtaler sportschef Ulrik Pedersen i en pressemeddelelse.

Licensen bliver uddelt og vurderes fra år til år. Derfor skal Kolding IF blive ved med at arbejde på talentudviklingen, hvis klubben skal fastholde sin rangering i de kommende sæsoner.