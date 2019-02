Plejehjemsoversigten skal give et overblik, som kommende beboere og deres pårørende kan bruge, når de vælger plejehjem. Det viser sig dog, at der i Kolding er fejl i opgørelserne af sygefraværet.

- Vi arbejder altid på at gøre det bedre, men det er ikke et tal, der skriger til himlen, vurderer hun.

Det svarer til 14,37 dage i gennemsnit. Gennemsnitstallet på portalen ligger på omkring 21,2 dage. Og tallet for Kirsebærhaven ligger ifølge kommunens egen beregning på 18,43 dage i gennemsnit per medarbejder.

Hun oplyser, at tal for fravær på alle ti kommunale plejehjem sidste år var 6,83 procent, og det dækker både det korte og det lange fravær.

- Det er helt vanvittige tal, der ligger på plejehjemsoversigten. Jeg kan ikke forklare dig, hvordan det er sket. Så meget fravær har Kirsebærhaven ikke. De forkerte tal kan hænge sammen med, hvordan man gør tallet op. Barsel skal for eksempel ikke tælles med, for det er almindeligt lovligt fravær.

Tallet 35,12 fraværsdage får Gitte Meyer Larsen, der er chef for Kolding Kommunes plejehjem, til at sukke.

Plejehjemsoversigten.dk blev til på initiativ fra ældreminister Thyra Frank fra Liberal Alliance.Hendes ønske med oversigten er at gøre det lige så nemt at vælge plejehjem som et hotel til ferien. Alle landets omkring 950 plejehjem er med på listen, hvor man blandt andet kan finde oplysninger om personalets sygedage, prisen for en bolig, om man må holde husdyr og meget mere.

Fejl skal rettes

Gitte Meyer Larsen henviser til Michael Jakobsen, der er afdelingsleder i kommunens økonomiafdelingen for seniorområdet, for at få tallene uddybet. Han oplyser, at man fra forvaltningens side er ved at kigge nærmere på, hvilken metode, der er blevet brugt til at udregne tallene i plejehjemsoversigten.

- Jeg har ikke på stående fod en forklaring på, hvorfor der står 35,12 dage i fravær ud for Kirsebærhaven. Vi er ved at undersøge hvorfor, forklarer Michael Jakobsen.

Han fortæller, at tallene er nogle, som kommunen på den ene eller den anden måde har givet ministeriet, men han ved ikke, om der er udarbejdet en form for skabelon, som tallene skal sættes ind i.

- Jeg kan ikke svare på, om fejlen er begået af Kolding Kommune eller ministeriet.

Hvornår ved du det?

- Jeg kan ikke sætte en bestemt dato på, men det er noget, vi har fokus på. Det er noget, vi gerne vil have rettet til, for det ser ikke så godt ud at have for høje tal stående. Tallet skal være retvisende, svarer Michael Jakobsen.

Hvornår får I rettet tallene på portalen?

- Så hurtigt som muligt, er det bedste svar, jeg kan give, siger Michael Jakobsen.

Han ved ikke, om kommunen har gjort ministeriet opmærksom på problemet med tallene for fravær.