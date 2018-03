Tag til Stormende mandag på Godset

Kolding: Nu er det igen Stormy Monday på Godset. Den 16. april spiller Lloyd Jones & Shaky Ground på Godset med et mix af "New Orleans rythms, the simplicity of Memphis music and the rawness of the blues" - for nu at citere artisten selv. Jones, der har rødder i Oregon, har i mere end 30 år gjort sig som sanger, guitarist, sangskriver og bandleader.

Lloyd Jones er en roots-musiker, der har respekt for traditionerne, men som ikke er bange for at give dem et kærligt skub. Sammen med danske Shaky Ground er guitaristen og sangeren klar til en aften på Godset.