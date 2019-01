Tætpakket på Trapholt: Kulturminister åbnede årets første udstilling

Kulturminister Mette Bock havde fundet plads i en travl kalender og åbnede årets første udstilling på Trapholt. Ferniseringen var et sandt tilløbsstykke, som over 600 gæster fulgte med i.

- Jeg forestiller mig, at hans tanke er, at man kan sætte sig ned i ro og mag og fordybe sig i værkerne. Og jeg er helt sikker på, at fordybelse er noget af det, vi har brug for i disse år, når vi skal håndtere nogle af de temaer, der kommer til udtryk i Eske Kaths malerier, fortæller Mette Bock.

Kulturminister Mette Bock havde smugkigget forinden, og hun bed blandt andet mærke i, at kunstneren har placeret almindelige havestole hist og her i udstillingen.

Kolding: Når landets kulturminister dukker op for selv at stå for åbningen, så får man indtrykket af, at de har fat i noget stort på Trapholt, hvor man onsdag havde inviteret til fernisering på årets første udstilling.

Årsmødet i Klub Trapholt sluttede, så det passede med, at ferniseringen kunne begynde. Med klubmedlemmer og inviterede gæster kunne Karen Grøn byde velkommen til over 600 publikummer til årets første udstilling. Foto: John A. Petersen

Både dag og nat

Udstillingen har titlen "Den Fundamentale Usikkerhed", og værkerne beskriver en både forunderlig, foruroligende og smuk verden på én gang. For så modsætningsfyldt er det, at være menneske nu og her og betragte den virkelighed, der omgiver os.

- Der har vi heldigvis kunsten, som giver os et rum, der kan rumme al den usikkerhed og tvivl, vi går med, sagde den filosofiuddannede kulturminister blandt andet i sin tale, inden scenen blev overladt til kunstneren, der blev interviewet af Trapholts direktør Karen Grøn. Om sine sære landskaber fortalte han blandt andet:

- Mit udgangspunkt er egentlig de klassiske landskabsmalerier, men i stedet for at male én bestemte scene, har jeg arbejdet med at skabe globale landskaber, for i dag hænger verden sådan sammen, at når der sker noget ét sted, så har det også betydning for mange andre helt andre steder. Derfor kan man opleve i mine landskaber, at det for eksempel godt kan være både dag og nat samtidig.