Tæt trafik i Kolding: Biler kører i sneglefart på Tankedalsvej

Kolding: Der er i øjeblikket tæt trafik flere steder i Kolding. Hårdest ramt er Tankedalsvej i retning mod centrum, hvor folk oplever, at det tager over en halv time at komme fra motorvejsafkørslen til krydset ved Vonsildvej.

Flere bilister har desuden set sit snit til at køre over midterrabatten og vende rundt for at undgå køen ind mod byen.

Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside er der også risiko for kø, når du kører ad Vonsildvej mod Christiansfeld, lige som det også er vanskeligt at komme frem på Vejlevej i nordgående retning.

Den tætte trafik er en konsekvens af, at der tidligere på morgenen har været et uheld på motorvejen ved Bramdrupdam. Motorvejen var spærret i en times tid, mens oprydningen var i gang.