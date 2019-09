I løbet af årets otte første måneder har 10 ud af 17 socialrådgivere i familierådgivningens afdeling for børn sagt farvel til deres arbejdsplads. I afdelingen arbejder man med børn, der har brug for ekstra hjælp i deres hverdag. Foto: Colourbox

Den del af familieafdelingen, der arbejder med børn i alderen 0-12 år, har været udfordret af et højt sygefravær. Nu viser en opgørelse, at over halvdelen af medarbejderne er fratrådt i løbet af årets første otte måneder. Politiker kalder tallet voldsomt.

Kolding: Udfordringerne fortsætter i den del af Kolding Kommunes familierådgivning, der arbejder med børn i alderen 0-12 år. I løbet af årets otte første måneder sagde 10 af de 17 socialrådgivere farvel til deres arbejdsplads. - Det er voldsomt, og jeg er meget overrasket over, at tallet er så højt, siger Kristina Jørgensen (DF), der er medlem af social- og sundhedsudvalget. Hun stillede allerede i december sidste år spørgsmål til forholdene i afdelingen, og i januar kom det frem, at de ansattes fravær lå på 23 procent. Herefter blev der sat ind med initiativer som ekstra faglig sparring, bedre oplæring af nye medarbejdere, særligt fokus på afdelingen og dialogmøder med medarbejdere og ledelse for at rette op på situationen. Indsatsen virkede. I august var fraværet skåret ned til 7,23 procent. En del af faldet skyldes dog, at langtidssyge medarbejdere ikke længere er ansat i afdelingen. Hvad er forklaringen på, at så mange medarbejdere er stoppet? - Det kan vi drøfte i udvalget, men i forhold til at det er så lille en medarbejdergruppe, det drejer sig om, så skal man ikke kunne læse sig frem til det i avisen, siger Kristina Jørgensen og tilføjer: - Når medarbejderomsætningen er så høj, så kan det ikke undgås, at nogle langtidssygemeldte er fratrådt, men det tal ville det heller ikke være sobert at offentliggøre.

Afdelingen for børn De 17 socialrådgiverne arbejder med børn og familier, der har brug for ekstra hjælp i deres dagligdag. Børnenes udfordringer varierer. Det kan handle om alt fra meget fravær i skolen til udfordringer i forbindelse med forældres skilsmisse.Familierne kan selv henvende sig til familierådgivningen. Det kan også være skolen, der sender en besked til afdelingen om et barn, der ikke trives. Så kontakter afdelingen forældrene.



Hvis det skønnes, kan afdelingen hjælpe med eksempelvis pædagogisk bistand i hjemmet, familiebehandling til hele familien, aflastning eller en anbringelse.

Holder ved sagen Der er ansat nye socialrådgivere i de stillinger, der er blevet ledige. - Det er ressourcetungt at have så stor en udskiftning blandt medarbejderne. Og de ressourcer går fra vores borgere og vores kerneopgave, så det giver god mening, at vi politisk bliver ved med at holde øje med afdelingen. Medarbejderne i afdelingen har bedt om arbejdsro. - Det vil jeg respektere, men jeg havde håbet på, at udviklingen i afdelingen havde været mere positiv, end den har været indtil nu, siger Kristina Jørgensen. Til trods for den store udskiftning, overholder afdelingen alle de frister, som lovgivningen kræver, og man arbejder efter reglen, at ingen møder med familier aflyses. Det oplyser familiechef Kenneth Røn Christiansen.