Syv meter høje træer på vej i bybilledet

Nu går Kolding Kommune i gang med at forskønne Sydbanegade med nye træer og farverige stauder. Det kommer bilisterne til at bemærke i perioder de næste uger.

Kolding: Lidt efter lidt bliver Kolding by grønnere og grønnere, og nu kommer turen til Sydbanegade. På mandag den 4. marts går kommunen nemlig i gang med at grave ud til to store træer, der skal plantes i Sydbanegade i rabatten ud for Søndergade. Vejbanen vil derfor periodevis være indsnævret i den ene side.

Fem halvtriste lindetræer, der kun lige akkurat gror, bliver i løbet af de næste par uger udskiftet med to flotte platantræer, der hver måler omkring seks-syv meter i højden. Platantræerne bliver med andre ord meget synlige i Sydbanegade, og det er netop meningen med de nye træer, fortæller anlægstekniker Marie Muxoll i en pressemeddelse.

- Tanken med at plante store træer er at matche bygningshøjden i området. Det giver et mere roligt bybillede. Træer i den højde bliver også et orienteringspunkt på vejen og er med til at give gaden karakter. Når vi har plantet træerne, sætter vi stauder i mange forskellige farver i midterrabatten, som også bidrager til at forskønne den trafikerede strækning, siger Marie Muxoll.