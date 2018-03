Syv foreninger i Kolding vil miste kommunalt tilskud: De har fået mange chancer

De syv foreninger

De syv foreninger kan ophøre med at være godkendte foreninger på baggrund af Folkeoplysningsloven:I henhold til Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 33, stk. 5, kan de kommunale udbetalinger standses eller tilbageholdes, hvis en forening ikke overholder Folkeoplysningsloven, ligesom stk. 6 i samme § indeholder krav om stop for tilskud og lokaleanvisning, hvis en forening ikke afleverer erklæring om børneattester.



I Kolding Kommune mangler følgende syv foreninger at indsende alle eller dele af de papirer, som er påkrævet for fortsat at være en godkendt forening:



Konservative Ungdom (KU) Kolding



SF Ungdom (SFU) Kolding



Dansk/Arabisk Kulturcenter



Kolding Skiklub



Hejlsminde Vandsport Klub



Afghansk/Dansk Venskabsforening



Kolding Ultimate Klub



JydskeVestkysten har forsøgt at få kontakt til alle syv foreninger, men det har ikke været muligt. KU Kolding meddeler at foreningen er ved at lukke. Det sker på baggrund af manglende aktivitet. SFU meddeler, at foreningen er ved at starte op igen efter en periode uden aktivitet. Derfor har man ikke nået at få kigget på kommunens henvendelser. Kolding Skiklub har valgt at gå i en form for dvale grundet lav aktivitet, meddeler formand Jan Peters.