Sproget driller, og der er mange regler at holde styr på, når du driver forretning i Danmark, lyder det fra Dimitry Zrawdex, der flygtede fra Syrien for tre et halvt år siden. Nu udvider han forretningen med en butik i det gamle apotek i Vamdrup.

Vamdrup: I Aleppo solgte han højttalere og stereoanlæg fra sin elektronikbutik. Nu sælger han pizzabakker, kaffekopper og vandpiber med base i Vamdrup.

Dimitry Zrawdex flygtede for snart tre et halv år siden fra borgerkrigen i Aleppo sammen med sin kone og deres tre børn. Efter seks måneder i et asylcenter og en opholdstilladelse i hånden gik turen videre til Kolding, hvor han efter ganske kort tid gik i gang med sit eget firma D & H, der sælger emballage og engangsservice til blandt restauranter og pizzeriaer i hele landet. Særligt pizzabakkerne sælger godt.

- Jeg satte mig hurtigt et mål om, at jeg skulle lave min egen forretning i Danmark. Det fortalte jeg min sagsbehandler. Men jeg kunne godt se, at han ikke troede på det. Det var for svært. Men jeg har fået hjælp af mange folk, siger Dimitry Zrawdex.

Hjælpen kommer blandt andet fra en dansk familie, som familien Zrawdex fik kontakt til gennem Dansk Flygtningehjælp. Familien hjælper, når regler og sproget driller, og båndet er blevet så tæt, at den syriske familie, der er græsk ortodoks, fejrer jul sammen med den danske familie.

- Vi har allerede lært mange ting. Vi fik en stor regning fra Skat på nogle ting, vi havde importeret fra Dubai. Men sådan er det. Vi skal videre, selvfølgelig, siger Dimitry Zrawdex.