Kolding: Lørdag den 20. oktober lægger Godset scenegulv til gruppen Young Flowers Reunited med Peer Frost, Søren Berlev og Peter Ingemann. De tre meget kendte, men ikke helt unge, herrer har som bekendt spillet i mange sammenhænge, og er stadig at finde i musiklivet og på livescenen rundt omkring i landet.

Peer Frost lagde ud sammen med Peter Belli og Rivalerne før han i 1967-69 var superguitarist i Young Flowers, der den gang blev regnet for et af landets mest progressive rockbands. Søren Berlev kom med i Gasolin, da Bjørn Uglebjerg sagde op. Siden har Søren haft æren af at spille i Danmarks største rockorkester, Gasolin. Peter Ingemann var oprindeligt jazzmusiker, men via jobs med Peter Belli i slutningen af 1960'erne blev kontakten til rockscenen etableret. Det gjorde Ingemann til elbassist og sanger i Young Flowers. I løbet af 1970-80 satte Ingemann sit præg på grupper som: Skousen/Ingemann - No Name - Røde Mor - Drops og Bellami.

I dag spiller Peter Ingemann "Power-blues" og "Syre-rock" med Young Flowers Reunited, og er med i Stig Møller Trioen.