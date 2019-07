Sygeplejemuseum slog rekord - og er på vej mod en ny

Med 6500 gæster blev 2018 et rekordår for Dansk Sygeplejehistorisk Museum, og allerede nu føler museumslederen sig sikker på, at rekorden bliver slået i år. Sommeren er begyndt rigtig godt.

Kolding: Med 748 gæster i juni er sommeren begyndt strålende på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, der lige som naboen, Hotel Koldingfjord, holder til i de historiske bygninger, som blev opført som tuberkulosehospital for børn i begyndelsen af 1900-tallet. Besøgstallet i juni lå præcis 200 over samme måned i fjor. - Sidste år havde vi i alt 6500 gæster, og det var rekord. Og den kommer vi til at slå i år, det er jeg ret sikker på, siger Trine Gjesing Antvor, der er museumsleder på sygeplejemuseet. Museet fungerer som kollektiv hukommelse for sygeplejefaget, og derfor er antallet af gæster ikke det eneste succesparameter for stedet, men selvfølgelig vil man gerne have besøgende, der får et historisk kig ind i et fag, som de fleste stifter bekendtskab med på den ene eller anden måde gennem livet. - Mange af de ekstra besøgende skyldes, at vi har udvidet vores samarbejde med Hotel Koldingfjord, så alle weekendgæster nu får tilbudt, at de som en del af deres ophold kan besøge museet, forklarer Trine Gjesing Antvor. I skoleferien har man rykket åbningstiden frem til klokken 10, så det passer bedre med, at hotelgæsterne forlader deres værelser og lige kan snuppe et besøg på museet, inden de kører videre.

Museet Dansk Sygeplejehistorisk Museum blev indviet i 1999 i året for Dansk Sygeplejeråds 100-års jubilæum.I det 500 kvadratmeter store udstillingsområde kan man se museets faste udstilling, der bliver suppleret med skiftende særudstillinger.



I udstillingen indgår en rekonstruktion af en sygestue på Københavns Kommunehospital i 1800-tallet, en tosengsstue fra 1930'erne og en sygeplejerskes private værelse fra 1930'erne, samt en operationsstue.



Hjælp til tv-serie Ud over den faste udstilling, der fortæller om sygeplejefaget gennem årene gennem både uniformer, genstande og arrangerede opstillinger, har man netop åbnet en særudstilling, som gennem de gamle arkitekttegninger fortæller om bygningernes historie og indretning gennem tiden. Man kan også stadig se et lille særafsnit om mandlige sygeplejersker, som refererer til tv-serien "Sygeplejeskolen" på TV 2 Charlie, som har fået en del hjælp fra museet til at gøre det historiske drama så korrekt som muligt. - Serien bliver heldigvis udvidet med både en sæson 3 og 4, og jeg er ret overbevist om, at det også smitter af på interessen for at besøge os, hvor man kan få den virkelige historie bag faget, siger Trine Gjesing Antvor.

Fra billet til årskort Det har også bidraget positivt, vurderer museumslederen, at man i år har indført en ordning, så alle får tilbudt et gratis årskort, hvis først de har betalt entré til museet. Omkring 300 har takket ja til årskortet indtil videre. - Vi kan se, at der dukker lokale op, som selv har fået et årskort, og så har de nye gæster med, som de gerne vil vise museet. Det er præcis sådan, vi havde håbet, at årskortet kunne fungere, siger Trine Gjesing Antvor. En del takker nej til det gratis årskort, fordi de alligevel ikke forventer at komme igen indenfor det kommende år, mens andre allerede har gratis adgang. Det gælder unge under 16 år, sygeplejestuderende og studerende på andre sundhedsuddannelser i forbindelse med studiet.