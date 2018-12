Sygeplejemuseum i Kolding: Godt naboskab med hotel sikrer besøgsrekord

Sæsonen er slut for i år hos Dansk Sygeplejehistorisk Museum, som ligger i Kolding, men museumsleder Trine Gjesing Antvor fortæller, at man både i december og januar holder åbent for grupper, som har aftalt tid til en rundvisning. Ellers åbner museet igen den 1. februar 2019. Arkivfoto: John A. Petersen

Med et besøgstal på 6450 har det været - endnu - et rekordår på Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Det seneste års fremgang skyldes i høj grad et nært samarbejde med museets nærmeste nabo, som er Hotel Koldingfjord.

Kolding: For tredje år i træk har Sygeplejehistorisk Museum i Kolding slået sin egen besøgsrekord. Ved udgangen af 2018 har 6450 gæster besøgt museet, der ligger med en smuk udsigt til fjorden. Året før lå tallet lige et nøk over 6000 besøgende. Sygeplejemuseet har et godt samarbejde med sin nærmeste nabo, som er Hotel Koldingfjord, og meget tyder på, at dette års rekordbesøg rent faktisk hænger nøje sammen med det gode naboskab. Hotellet betaler nemlig for en særlig aftale, der giver weekendgæsterne fri adgang til museet, og de ekstra besøgende fra hotellet svarer meget godt til den stigning, museet har oplevet i år. I alt var der 1400 hotelgæster, som valgte at kigge forbi museet i løbet af år 2018 mod omkring 1000 hotelgæster året før. - Vi fortsætter vores samarbejde med hotellet, og vi arbejder også på at udvide det samarbejde, hvor vi strikker nye tilbud sammen. Vi er rigtig glade for naboskabet, også fordi vores bygninger har en fælles forhistorie som julemærkesenatorium, og det er en af de vigtige historier, som mange kommer her for at høre mere om, siger Trine Gjesing Antvor, der er leder af sygeplejemuseet. Julemærkesanatoriet uden for Kolding åbnede i 1911 og var det første sanatorium kun for børn. Sygeplejemuseet holder i dag til i den daværende bygning for de helt små børn, mens hovedbygningen for de større børn i dag rummer Hotel Koldingfjord.

Udstilling fortsætter I slutningen af 2018 åbnede en ny særudstilling på sygeplejemuseet. Denne gang om de første mandlige sygeplejersker - både dem, der i 1951 startede på Rigshospitalet, og de fiktive mandlige elever i den nystartede tv-serie "Sygeplejeskolen" på TV2 Charlie. Udstillingen fortsætter, når museet åbner sæsonen den 1. februar 2019. Den er planlagt til at løbe frem til den 1. april næste år.



Billet er lig årskort Det seneste besøgstal er en markant forbedring siden 2010, hvor man har de første sammenlignelige tal for besøget på museet. Dengang havde museet 5000 årlige gæster. - Vi er godt tilfredse med det nuværende besøgstal, men vi vil gerne højere op, selv om vi ikke har et ønske om bare at vokse for enhver pris, for vi har også nogle fysiske rammer og en bemanding, som sætter en grænse, siger Trine Gjesing Antvor. I det nye år er museet klar med et nyt tiltag, der skal øge trafikken. Hvis man køber en billet til museet, får man automatisk et årskort, så man kan komme frit resten af sæsonen. - Så håber vi, at folk har lyst til at komme nogle flere gange i løbet af året, og så håber vi, at de har skiftende gæster med, som skal købe en billet, siger Trine Gjesing Antvor, som forestiller sig, at tilbuddet vil passe godt for lokale, som får lyst til at invitere familie eller venner indenfor på museet, når nu deres egen billet er vekslet til et årskort. - Jeg tror, mange kan finde på at kombinere museumsbesøget med en tur rundt i de smukke omgivelser, vi har herude, siger hun.

Interesse fra tv-serie Museet planlægger også en udstilling på Kolding Bibliotek. Den skal læne sig op ad den opmærksomhed for faget, som er ført med sig via den historiske dramaserie på TV2 Charlie om indførelsen af mandlige sygeplejersker i Danmark. - Vi har været en del involveret i tv-produktionen, for producenterne og designerne har været herude for at låne masser af genstande og for tegne nogle af de uniformer af, som vi har udstillet. Nu kommer der en ny sæson af serien, så det smitter måske også af på interessen for vores museum, siger Trine Gjesing Antvor.