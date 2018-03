Sygehuset flytter om: Der kommer flere senge på medicinsk afdeling

- Der kommer cirka ti nye sengepladser. Det er for at imødekomme og undgå, at vi for eksempel kan ende i situationer, hvor vi skal hente ekstra personale ind, når der er influenzasæson, siger Poul Henning Madsen, ledende overlæge på afdelingen for medicinske sygdomme.

Mindre stress

Travlheden på medicinsk afdeling startede i efteråret og fortsatte gennem vinteren, hvor afdelingens personale ifølge Poul Henning Madsen var presset.

- Personalet har været gode til at få det løst, men hvis der er pres på hele tiden, er der ikke så meget tid til at tænke tanker om, hvordan vi kommer videre og får udviklet os, siger han.

I travle tider har patienter kunnet risikere at få stue på en afdeling, hvor de reelt ikke passer ind. Det er noget, man gerne vil undgå, og det skal de nye sengepladser være med til at rette op på.

- Patienterne har selvfølgelig altid kunnet få plads, men det kommer til at betyde, at patienten vil blive indlagt det helt rigtige sted i fremtiden. Forhåbentlig vil det også betyde, at det hele vil føles mindre stressende for patienten, at der kommer mere ro på, og at patienterne ikke vil blive flyttet fra stue til stue længere, siger Poul Henning Madsen.