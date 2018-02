Kolding Sygehus åbner for ti ekstra sengepladser og henter mere personale ind for at følge med antallet af influenza-ramte, der tager på sygehuset.

Kolding: Influenza-sæsonen har ifølge Statens Serum Institut ladet vente på sig, men nu er den for alvor over os. Det bekræfter Poul Henning Madsen, ledende overlæge på akutafdelingen på Kolding Sygehus. Han fortæller, at afdelingen har meget travlt i øjeblikket. - Jeg kan garantere dig for, at vi er pressede. Vi har mange flere patienter, end vi plejer, og jeg ved, at de også har travlt på medicinsk afdeling. Det giver en ekstra udfordring, siger Poul Henning Madsen. Udfordringen består blandt andet i, at patienterne skal ligge i isolation, sådan at de ikke smitter andre på sygehuset. Desuden er man presset på bemanding, fortæller Poul Henning Madsen. - Derfor har vi netop besluttet at åbne for flere sengepladser. Vi åbner for ti ekstra sengepladser. Vi henter også ekstra personale ind, både sygeplejersker og læger, siger den ledende overlæge.

Influenza Influenza er en virussygdom, der rammer cirka 20 procent af danskerne hvert år.

Hvert år gives der årligt cirka 600.000 influenzavacciner i Danmark.

Man anbefaler vaccinen til folk over 65 år; kvinder, som er gravide efter 1. uge; svært overvægtige og kronisk syge.

Sidste år døde cirka 830 danskere af influenza.

Vaccinen varer kun et år, fordi influenzavirus forandrer sig genetisk.

Kilde: DR