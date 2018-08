Sygehus Lillebælt skal have ny direktør: Topleder siger op efter otte år

Kolding: Efter otte år som topleder på Sygehus Lillebælt har Dorthe Crüger valgt at sige sin stilling som administrerende sygehusdirektør op. Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

53-årige Dorthe Crüger har i den seneste periode holdt frivillig orlov, og hun har nu valgt at sige sit job op og aftalt med Region Syddanmark, at hun stopper som administrerende sygehusdirektør med udgangen af oktober 2018.

- Da jeg blev direktør på Sygehus Lillebælt i 2010, havde jeg en drøm om at hjælpe med at skabe patienternes sygehus. Den drøm synes jeg i høj grad, vi er lykkes med. På den måde føler jeg, at jeg har opnået det, jeg ville, siger Dorthe Crüger i pressemeddelelsen.

Patienttilfredsundersøgelser har da også i flere omgange bekræftet, at patienterne er tilfredse med deres sygehus.

- Vi har nogle af landets mest tilfredse patienter og nogle virkelig dygtige ledere og medarbejdere, der sagtens selv kan videreføre visionen. Derfor har jeg besluttet, at det nu er tid til, at jeg skal noget andet, siger hun.

Toplederen stopper ikke på grund af et andet job, men fordi hun vil give sig selv god tid til at tænke over, hvilke nye udfordringer hun skal kaste sig over.

- Hvad det andet skal være, har jeg endnu ikke lagt mig fast på, men jeg er sikker på, der nok dukker nye muligheder op hen ad vejen. Foreløbig vil jeg dog koncentrere mig om at sige ordentligt farvel til det sygehus, jeg holder så meget af, og derefter vil jeg ud at rejse nogle måneder, siger Dorthe Crüger i pressemeddelelsen.