Syge ældre slipper for at betale for mad og vask på fire akutpladser

I december slog Kammeradvokaten fast, at brugerbetaling for mad og rengøring for akutpladser er ulovlig. Kommunernes Landsforeningen, KL, var uenig. Efter dialog med ministeriet har KL dog anbefalet, at Kolding gør fire pladser gratis.

Kolding: Efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening har politikerne i Kolding Kommunes seniorudvalg sagt ja til, at syge ældre, der bruger en af de fire akutpladser på Vesterløkke, ikke længere skal betale for mad og tøjvask.

På Vesterløkke, der tilbyder midlertidige ophold, er der i alt 32 pladser, og hvorvidt brugerne i fremtiden skal betale for de øvrige pladser, er endnu uklart.

Usikkerheden om brugerbetalingen opstod i forbindelse med finanslovsaftalen. Da den nye aftale blev indgået gik Kammeradvokaten, der er statens advokat, ind og så på den gældende lovgivning, og i december afgjorde Kammeradvokaten, at det er ulovligt for kommunerne at opkræve betaling for mad og tøjvask på akutpladser. I Kolding koster en plads 136,50 kroner i døgnet. Og når brugerbetalingen på de fire akutpladser fjernes, mister kommunen en indtægt på cirka 120.000 kroner om året.

Der har været en del forvirring om, hvad en akutplads er. Kolding Kommune definerer lidt populært sagt en akutplads som en plads til en borger, som henvises af lægen, fordi vedkommende er for rask til at komme på sygehuset, men for syg til at opholde sig derhjemme.

- Det kan være, at vi bliver pålagt helt at afskaffe brugerbetalingen for Vesterløkke, men de lærde strides om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er juristeri, og jeg kan ikke afgøre, hvem der har ret, siger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF).

Det er også uklart, om der kan blive tale om, at Kolding og andre kommuner, der ulovligt har opkrævet brugerbetaling hos syge borgere, skal betale pengene tilbage.