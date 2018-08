Syg eks-misbruger må ikke få førtidspension: Birgitte er i ressourceforløb et kvarter om ugen

Stik imod lægens og psykologens anbefalinger besluttede Kolding Kommune i 2016, at 57-årige Birgitte Duelund ikke kunne få tilkendt førtidspension. I stedet blev hun sendt i ressourceforløb et kvarter om ugen i to år.

Kolding: 57-årige Birgitte Duelund var misbruger i 38 år. Hun har haft syv blodpropper i benene og lider blandt andet af angst, KOL og voldsom kvalme. Trods lægens og psykologens anbefalinger mener Kolding Kommune ikke, at hun er berettiget til førtidspension. I stedet har de sendt hende i ressourceforløb et kvarter om ugen.

- Et ressourceforløb varer mellem et og fem år. Det består af forskellig støtte og hjælp fra kommunen.- Formålet med et ressourceforløb er at forbedre personers arbejdsevne, så de på sigt kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.- Det er kun personer med svære problemer, for eksempel fysisk sygdom og psykiske lidelser, der kan komme i et ressourceforløb.- Ressourceforløb blev indført i januar 2013 i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob. Det var blandt andet for at nedsætte antallet af borgere, der kommer på førtidspension.- Forløbet er beregnet til personer under 40 år. I nogle tilfælde kommer personer over 40 år i ressourceforløb.- Under forløbet modtager man et beløb, der svarer til den ydelse, man modtog før ressourceforløbet. Det vil sige, at man modtager det, der svarer til kontanthjælp, hvis man inden forløbets start var på kontanthjælp.- I Kolding Kommune træffer et rehabiliteringsteam beslutning om, hvorvidt en person skal indstilles til førtidspension eller for eksempel tilbydes ressourceforløb.Kilde: Patienthåndbogen, www.sundhed.dk Birgitte har aldrig haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Siden 1981 har hun været på kontanthjælp.I 38 år var Birgitte misbruger. Det mangeårige misbrug er sammen med en traumatisk opvækst og et traumatisk liv medvirkende årsag til, at Birgitte i dag har en lang række af sygdomme. Blandt andet lider Birgitte af angst, KOL, gigt, struma, voldsom kvalme, nedsat appetit, fordøjelsesproblemer, udpræget træthed, problemer med blodtrykket og blodets tykkelse. Desuden har Birgitte haft syv blodpropper i sine ben.

Både en psykolog og Birgittes sagsbehandler er enige i den vurdering. Blandt andet skriver de, at der ikke findes behandlingsmuligheder, og at Birgitte i forvejen skal bruge alle sine kræfter på at have en nogenlunde tålelig hverdag.

Samtidig skriver lægen, at der ikke kan forventes bedring i Birgittes funktionsniveau - altså, at hun ikke vil få det bedre i fremtiden.

"Det vil være vanskeligt at forestille sig, at hun kan påtage sig daglige forpligtelser i forhold til arbejdsmarkedet, da fremmødet vil blive ustabilt (..) Vil anbefale, at hun indstilles til førtidspension."

Det var blandt andet også derfor, at Birgittes praktiserende læge anbefalede, at hun kom på førtidspension. I en helbredsattest fra 2011 skriver lægen:

Hun har 36 procent lungekapacitet tilbage, og derfor kan hun kun bevæge sig få meter i dagens første timer. Angst og udmattelse betyder, at hun ofte ikke er i stand til at tage offentlig transport eller opholde sig blandt fremmede.

Birgitte Duelund er afhængig af substitutionsstoffet metadon for ikke at ryge tilbage i et misbrug af blandt andet heroin.

Møde hver ottende uge

Men i stedet for førtidspension besluttede Kolding Kommune, at Birgitte kunne tilbydes et ressourceforløb, der har til formål at give borgere en tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Birgitte Duelunds tilfælde består ressourceforløbet af, at hun en gang om ugen skal mødes med en behandler fra værestedet De Frie Fugle for at få udleveret sin metadon. Et sådant møde varer maksimalt et kvarter, fortæller både behandler og Birgitte Duelund.

Desuden skal Birgitte hver ottende uge mødes med en ansat fra Jobcenter Kolding i fem minutter til en halv time. Ifølge Birgitte har de indtil videre kun nået at snakke om, hvordan systemet hænger sammen.

Selv er Birgitte ked af, at hun ikke kan få førtidspension. Og så er hun frustreret over systemet.

- Systemet er fuldstændig åndssvagt. Jeg er helt med på, at man skal ud og arbejde. Men jeg er ikke med på, at man skal bruge så mange penge på at få en 57-årig, syg eks-misbruger i job, når der ikke er en jordisk chance for, at det sker, siger hun.

Til oktober er ressourceforløbet slut. Herefter skal det igen vurderes, om Birgitte kan blive tilkendt førtidspension. Kolding Kommune kan også vælge at indstille hende til endnu et ressourceforløb.

Kolding Kommune har ikke ønsket at kommentere konkret på Birgittes sag. Arbejdsmarkedschef, Søren Bork Hansen, siger dog, at borgere kun indstilles til et ressourceforløb, hvis kommunen mener, at de har mulighed for at blive klar til et job, herunder også fleks- og skånejob.