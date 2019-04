Sy-kvinder, kæmpeshow og højtlæsning: Priser på vej til Koldings kulturliv

Kolding: Skulle man være i tvivl om, hvorvidt kulturen lever i Kolding, så skal man bare kaste et blik på listen over nominerede til årets kulturpriser.

Årets Kulturelle Aftryk

Prisen for Årets Kulturelle Aftryk hylder den mangfoldige kultur i Kolding Kommune. Vinderen modtager 10.000 kroner.

De nominerede til prisen er Kolding Kunstforening for deres utrættelige arbejde med at vise kunst af høj kvalitet til glæde for byens borgere, Dronning Dorothea Teatret for deres festspil Koldinghus Live og lokalarkivernes vandreudstilling 'By, borg og land' i anledning af Kolding og Koldinghus' 750-års jubilæum.