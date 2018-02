Svømmeklub kæmper for mere svømmevand

Manglen på svømmevand i Kolding er så markant, at Kolding Svømmeklub er bekymret over, om dens konkurrenceafdeling kan overleve på sigt. Nu vil udvalgsformand have undersøgt, om Slotssøbadet kan udbygges.

- Det kræver en stor bredde at have en konkurrenceafdeling, og lige nu er vi inde i en ond spiral, også fordi de øvrige klubber omkring os opruster. På sigt er det vores eliteafdeling, der er i fare. Vi har snakket om det her med mere svømmevand meget længe, og vi trænger til, at politikerne enten siger; Vi dropper det - kør til Vejle, eller at der sker noget, siger Kolding Svømmeklubs Charlotte Heilmann, der er formand for konkurrenceudvalget.

Kolding: Kolding Svømmeklub er gået i gang med at samle underskrifter til støtte for, at der bygges et nyt svømmestadion i Kolding.

Vi trænger til, at politikerne enten siger; Vi dropper det - kør til Vejle, eller at der sker noget.

Slotssøbadet kan udbygges

Det er tvivlsomt, om kommunen kan finde penge til et nyt svømmestadion. Formand for fritids- og idrætsudvalget, Søren Rasmussen, vil i stedet have undersøgt, hvordan man kan udbygge Slotssøbadet med to nye bassiner.

- Vi mangler både vand til skolesvømning, men også svømmeklubben har brug for bedre faciliteter, siger Søren Rasmussen.

Han har haft møde med Slotssøbadets ledelse, der oplyser, at svømmehallen kan udbygges med et nyt 25 meter bassin og et varmtvandsbassin ved at inddrage den nuværende terrasse.

- Det er den billigste måde, vi kan få mere svømmevand på, siger Søren Rasmussen.

Slotssøbadet har allerede fået et tilbud på en udvidelse, der viser, at det vil koste omkring 30 mio. kr.

- Nu arbejder jeg for at få bevilget 100.000 kr. til Slotssøbadet, så de kan få udarbejdet et forslag til, hvordan en udvidelse kan se ud. Det skal gerne ligge klar til budgetforhandlingerne, siger Søren Rasmusen.

Hos Venstre er næstformand i fritids- og idrætsudvalget positiv over for ideen om at udbygge Slotssøbadet.

- Vi har haft drømme om et stort bassin til mange penge, men de er ikke på kontoen. Så er udvidelsen af Slotssøbadet en mulighed, så er vi positive, siger Yrsa Mastrup.