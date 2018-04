Svensk kommune har samme bøvl med nordmændene

Til Building Supply siger Per Gruvberger (S) fra byrådet i Filipstad, at "det er klart, at man bliver bekymret over, at de ikke følger den aftale, vi er kommet overens om".

Men hverken her eller der, er der betalt nogen penge for grund eller bygninger endnu.

I Kolding gav de norske investorer bud på en byggegrund til deres kommende fabrik på Venusvej, og i Sverige blev Filipstad Kommune stillet i udsigt, at nordmændene vil købe eksisterende, tomme industrilokaliteter og bygge dem om.

Både i Kolding og i Filipstad blev det i oktober sidste år annonceret, at der skulle startes produktioner af moduler til bæredygtigt husbyggeri med start fra årskiftet 2018/2019. Begge steder skulle der ansættes 200 medarbejdere.

Kolding: Nøjagtig som i Kolding så er der bøvl med en gruppe norske rigmænds planer om at bygge en tilsvarende modulhusfabrik i Filipstad Kommune i Sverige. Det fremgår af Sveriges Radios P4 i Värmland, Värmland Folkblad og branchesitet Building Supplys hjemmeside.

Det er klart, at man bliver bekymret over, at de ikke følger den aftale, vi er kommet overens om.

Komplikationer

Bekymringerne i Sverige har fået bestyrelsesformanden for det selskab, der skal drive fabrikken i Filipstad, til at stå frem i Sveriges Radios P4. Harald Schioldborg, hedder han, og han siger, at "det går inte lika fort som vi hoppats på".

Schioldborg forklarer, at forsinkelsen "beror på komplikationer med finansieringen", og at det tager tid med "teknikken och sätta ett nytt byggsystem".

I Kolding er det Ramsdal Gruppen, der fører ordet for nordmændene, og herfra har direktør Jan Thomsen oplyst til JydskeVestkysten, at der er diskussioner i investorkredsen om, hvordan funktionerne skal fordeles i forhold til de to fabrikker.

Jan Thomsen har også fortalt, at der skal holdes endelige ansættelsesamtaler med de ledende figurer på fabrikken i Kolding i uge 16.