I 1995 købte Svend Søndergaard Nielsen en fredet ejendom i Christiansfeld. Han vidste godt, at bygningen havde en omfattende historie som både fattigdomshjem og alderdomshjem, men at både han og hustruen Anne-Grethe skulle komme til at interesse sig så meget for kammerherreinde Christina Friederica von Holstein og hendes liv, der er omgivet af en vis mængde mystik, havde ingen af dem forudset. Dette er tredje kapitel i en serie om fredede huse i Kolding Kommune.