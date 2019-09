Sven starede som meditationslærer og fik siden travl erhvervskarriere: I dag er han Danmarks næststørste vinavler

Det er et rigtigt vineventyr, Sven Moesgaard har haft gang de seneste 21 år. Siden 1998 har han og hans ansatte efterhånden fået plantet i alt 26.000 vinstokke ud over de otte hektar jord, han har rundt om sin bopæl og vingård Skærsøgaard ved Dons nordvest for Kolding. Det gør hans vingård til Danmarks næststørste. Den er den mest præmierede vingård her i landet. Foto: Søren Gylling