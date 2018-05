Svæveflyvere i Koldingklub inviterer til introdag og lufttur

Kolding: Drømmer man om at flyve højt under skyerne og nyde den fantastiske udsigt og endda selv styre flyet, så er der mulighed for at få meget mere at vide om pilotuddannelsen hos Kolding Flyveklub lørdag 26. maj kl. 11.00.

På dagen er alle velkomne på flyvepladsen. Efter rundvisning og orientering er der mulighed for at få en flyvetur - men begrænsede antal pladser - så man skal tilmelde sig arrangementet på klubbens hjemmeside.

Tænker man på en karriere som erhvervspilot, kan det være en fordel at tage svæveflyveruddannelsen først, da den giver alle de grundlæggende flyvefærdigheder.

Man kan dyrke svæveflyvning på mange måder - som konkurrence, kunstflyvning, hyggeflyvning eller som e-sport.

Svæveflyveklubben finder man på Gesten Kærvej 7, Gesten, lige nord for Vejen, og 15 minutters kørsel fra Kolding.