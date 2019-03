Sværvægter i idrætslivet havde stort set alle medlemmer en tur på gulvet

Sydbank Arena var lørdag fyldt af gymnaster fra KIF Gymnastik & Spring til den årlige forårsopvisning.

Kolding: Med cirka 700 medlemmer så er KIF Gymnastik & Spring en sværvægter i foreningslivet i Kolding. Hvis det ikke er den største idrætsforening, så er den i hvert fald blandt bejlerne, og lørdag formiddag viste foreningen, at den fylder godt, da den indbød til forårsopvisningen, der markerer afslutningen af sæsonen. - Der er vel et sted mellem 1000 og 1200 gæster, og så har vi selv 600 gymnaster på gulvet. Derudover kommer der et par gæstehold, blandt andet efterskolen BGI Akademiet med 180 deltagere og 120 fra Vejstrup Efterskole. Så vi er rigtig mange gymnaster. Men det er faktisk, som det plejer, men vi er rigtig glade for, at arenaen er blevet så stor, at der er plads til så mange gymnaster og gæster, siger formand Anne Villumsen.

Foto: Yilmaz Polat Formanden i KIF Gymnastik & Spring, Anne Villumsen, var selv på gulvet med blandt andet Powerspring, der er for børn fra fire til seks år. Foto: Yilmaz Polat

Kolding største forening? Det store arrangement betyder også, at når foreningen inviterer andre foreninger på besøg, så bliver de lidt imponeret over størrelsesforholdene, og den store forening har ikke problemer med at få gæstehold, for de vil gerne optræde for det store publikum. - Jeg tror, at vi er den største forening i Kolding. Vi er lige godt 700 medlemmer. Så det er faktisk kun nogle af vores voksenhold, der ikke er med til opvisningen i dag, siger Anne Villumsen, der står i spidsen for en forening, der spænder vidt. Nogle medlemmer laver saltomortaler, mens andre har begge ben plantet i halgulvet, og aldersmæssigt er der hold til forældre, der tager deres barn på et år med til gymnastik, og så er der medlemmer, der for længst har fejret 80-års fødselsdag. Alle medlemmer bliver dirigeret rundt af cirka 70 instruktører.

Foto: Yilmaz Polat Efterskolen BGI Akademiet og deres 180 gymnaster underholdt i lidt over en halv time. Foto: Yilmaz Polat

Mange på venteliste - Vi synes faktisk selv, at det kører godt. I forhold til instruktører, så er vi kommet ind i et godt flow, hvor de lidt større gymnaster går ned og bliver instruktører. I dag er en tredjedel af vores instruktører under 15 år. Men vi satser hele tiden på uddannelse. Og så er sammenholdet mellem instruktørerne virkelig godt, siger Anne Villumsen. Søgningen mod foreningen betyder, at på mange hold er der ventelister, når holdene starter op i efteråret. - Så skal vi være flere hold, så skal vi bruge en hal mere, siger Anne Villumsen og smiler.

Foto: Yilmaz Polat 16 forskellige hold viste, hvad de har lært i sæsonen. Her er det Powerspring for 4-årige, der går på gulvet. Foto: Yilmaz Polat

