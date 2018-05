Sutten nåede lige at blive gemt væk hos blomsterpige

Kolding: Det var i sidste sekund, at sutten kom ud, inden Karen Svane på to år, kunne overrække blomster til dronning Anne-Marie.

- Det blev lige lidt spændende, for Karen nåede lige præcis at blive sur, da hun skulle til at overrække blomsten til Anne-Marie. Så jeg var nødt til at løbe efter sutten. Jeg vidste, hun ville blive ved med at råbe på sin sut. Det lykkedes at få hende til at give blomsterne. Også uden sut, fortæller Ditte Svane, der er mor til de tre piger, de fik fornøjelsen af at overrække blomster til de royale søstre.

Hun har arbejdet på Koldinghus indtil for nylig, så da man skulle finde tre blomsterpiger, faldt valget på familien Svane, og de tre søstre. Den ældste har også rutinen. I forbindelse med at prinsesse Benedikte åbnede Fabergé-udstillingen på Koldinghus, var den ældste pige, Annika på 10 år, også blomsterpige.