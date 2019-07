Susanne skrev en uopfordret ansøgning og fik drømmejobbbet

Susanne Niemann Pedersen drøm gik i opfyldelse, da hun for nylig blev uddeler i Brugsen i Jordrup. Hun glæder sig over, at forretningen er inde i en god udvikling og tager et trin opad i kæden, når det går fra at være en lokalbrugs til at blive en dagligbrugs.

Hun nyder også at slippe for at bruge en hel time på at køre på arbejde.

- Da jeg nærmede mig de 50 år, tænkte jeg, at hvis jeg skulle nå at prøve noget andet end Matas, så var det tide. Man skal stoppe, mens legen er god, og jeg elsker nye udfordringer. I begyndelsen var det personalet og vores lokale butik, der tiltrak mig, og nu er jeg også blevet rigtig glad for at være i Coop.

- I starten var det fordi, det er Jordrups brugs. Jeg kan godt lide at møde og snakke med folk. Og så er Brugsen er et rigtig godt sted.

- At arbejde i Brugsen her betyder bare noget helt andet, fordi det er så lokalt. Kunderne er ligesom gode venner og naboer. Jeg har altid selv handlet heroppe, og på et tidspunkt tænkte jeg bare, at her ville jeg godt arbejde. Og så skrev jeg en uopfordret ansøgning. Det var et rent held, at der blev en ledig plads, fortæller hun.

Jordrup: Engang sagde Susanne Niemann Pedersen, at hun aldrig ville arbejde der, hvor hun boede, for så havde hun aldrig fri. Men sådan er det ikke længere. Nu bor hun så tæt på sit nye job som uddeler i Brugsen i Jordrup, at hun kan gå hjem på to-tre minutter.

- Der skal laves tiltag og kampagner, og så skal man være købmand. Hvis nogen kommer med en stor ordre, fordi der er byfest eller en anden begivenhed, så skal du give dem en god pris, for ellers køber de ind andre steder, og så kan det ikke løbe rundt. Og så skal man lytte til, hvilke varer kunderne gerne vil have på hylderne.

De seneste to år har forretningens økonomi set fornuftig ud, men det er ingen hemmelighed, at der skal arbejdes hårdt for at få økonomien til at hænge sammen i mindre dagligvareforretninger.

Stort for os

Susanne Niemann Pedersen glæder sig over, at der sker flere nye ting i butikken.

- Vi er en lokalbrugs nu, men til september bliver vi en dagligbrugs. Det er et skridt op opad i kæden og stort for os. Dagligbrugsen har et bredere udvalg, priserne bliver lidt lavere og vores tilbudsavis vokser fra otte til 16 sider.

I sidste uge blev forretningens nye tankanlæg færdigt.

- Det koster en kvart million, og jeg synes, at det er fornemt, at Coop vil udvikle sådan en lille butik herude på landet, og jeg er sikker på, at kunderne nok skal bakke op.

Hvilken oplevelse vil du gerne have, at kunderne får i Brugsen?

- At de ikke bare kommer ind og handler, fordi vi har friske varer, men også fordi det er et rart sted med ansatte, der er glade og tilfredse. Det kan jeg godt selv lide, når jeg kommer ind i en butik. Når de kan mærke det i en lokal butik med lokalt personale, så handler de i vores brugs, selv om et toastbrød måske koster en krone mere end i superbrugsen eller Fakta. For de ved godt, at hvis de ikke gør det, så bliver vi ikke ved med at være her. Kunderne vil gerne handle her for at gøre noget for os, ligesom vi i butikken gerne vil gøre noget for dem.

Uddeleren er den eneste fuldtidsansatte i butikken. Derudover er der to voksne, der har 30 timer om ugen. Seks unge over 18 år og otte unge under 18 år.

- Mange af dem, der arbejder her, er børn, børnebørn eller oldebørn af børn fra byen. Jeg kan godt lide, at det er så lokalt, at man ved, hvem alle er, siger den nye uddeler.