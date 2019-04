54-årige Susanne Bidstrup fra Lunderskov har netop åbnet en klinik for alternativ behandling derhjemme i privaten.

Lunderskov: Hunden er ved at lære, at den kun må gå til døråbningen og ikke et skridt længere.

Det, der før var den ene af Susanne Bidstrups tvillingedøtres værelse, er nemlig nu ved at blive omdannet til en professionel klinik i ministørrelse og med egen indgang. Og her er der adgang forbudt for hunde.

Da 54-årige Susanne Bidstrups ene datter for nylig flyttede hjemmefra, gik Susanne Bidstrup i gang med at gøre en gammel drøm til virkelighed, og nu har hun åbnet en klinik for alternativ behandling derhjemme i en afdeling af privatboligen på Bøgevænget.

Her kan man få hjælp til lidt af hvert. Susanne Bidstrup har flere strenge at spille på, når hun skal hjælpe folk med at komme af med deres skavanker.

Hun er blandt andet lægeeksamineret massør, zoneterapeut, lægeeksamineret idrætsskadeterapeut, columnaterapeut, der for eksempel retter op på skævheder i ryggen, og derudover er hun også uddannet til at give nada-akupunktur.